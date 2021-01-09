一邊擁習一邊諷美 學者：中能討論罷免領導人嗎？

中國 官方媒體大幅報導美國 國會動亂事件之際，中共 中央政治局近日召開新年的第一次會議，再次強調擁護習核心。有學者認為，中共官媒連番操作反而顯示出中美兩國制度的對比反差強烈，「中國能出現罷免最高領導人的討論嗎？」

自由亞洲電台報導，1月7日，中共中央政治局常委召開2021年的第一次會議。根據中共黨媒在會後發布的報導，此次會議由中共總書記習近平主持，會議主題是為今年紀念中共成立100周年、「十四五」開局之年做準備。

在具體內容不多的官方報導中寫道，會議強調，「思想及政治行動始終與習近平為核心的黨中央保持高度一致」，並「堅定維護習近平總書記黨中央的核心、全黨的核心地位。」同時，習近平再次在會議上提出增強「四個意識」、堅定「四個自信」、做到「兩個維護」。

報導引述前中共中央黨校教授蔡霞表示，「四、四、二」將大量出現在中共官方敘事及文件中，潛台詞即是鞏固習近平的核心地位，加強對全黨的控制。

旅美政治學者王軍濤則表示，這次政治局會議的召開剛好選在1月7日，美國總統最後認證完成之際，絕非巧合。「這個政治局會議肯定做了判斷，就是現在正值戰略機遇期，這個機遇立足於美國被疫情和內部政治所困，他們（中共）可以有所作為，在做部屬。」

美國普林斯頓中國學社執行主席陳奎德分析，「政治局會議和應對外交環境、特別是應對和美國的談判交往戰略有很大的關係」。

他說，今年中共工作重點在於擺脫被美國為首的民主國家圍堵、孤立的態勢；另一方面也是透過加緊對國內鎮壓，作為與下屆美國政府談判的籌碼。他提到，近期的香港大抓捕及中共宣傳口對美國政治混亂局面的大幅宣傳，都是趁勢下籌碼。「這個鎮壓是一個籌碼，他的談判策略是先把鎮壓搞到最大。最後談判時候，中國做出讓步，放幾個人、說些好話，把這些作為籌碼，往下跟美國談判。」

對於中國官媒高調報導美國國會騷亂事件，以及美國民主黨試圖罷免總統川普。王軍濤認為極權制度對民主制度的嘲諷漏洞百出，「中國可能有這樣罷免最高領導人的討論嗎

王軍濤說，一個國家制度的公正與否應該看兩件事，第一，是否能讓老百姓自由表達關心的問題，第二，是否能有一套機制，用制度化方式對問題加以解決。