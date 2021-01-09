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新華社：國會暴亂戳碎美「濾鏡」美國素顏現形！

中國新聞組／北京9日電
圖為7日淩晨的國會大廈外景。 (中新社)
圖為7日淩晨的國會大廈外景。 (中新社)

川粉闖國會引起中國官方媒體罕見高調報導，新華社8日更刊登題為「美顏不利堅啊，誰砸碎了美國濾鏡？」一文，嘲諷國會事件「戳碎」了美國長久以來的民主、平等、人權、包容、國際領導者等「濾鏡」，讓世人看清一個「素顏」的美國。

文章指出，1月6日，示威者暴力衝擊美國國會大廈，導致國會一度休會，衝突造成四人死亡、至少14名警察受傷，52名示威者被逮捕。聯合國等國際組織領導人及各國政要紛紛表態，對暴力行徑表示不安和震驚，呼籲美國實現政權和平有序交接。

文章稱，美國一直自詡民主制度樣板，動輒打著所謂「民主」旗號對其他國家自家事務指手畫腳。2020年大選，美國的政治亂象讓這個「民主樣板間」的真面目大白於天下。

另外，文章並提到2020年被白人警察「跪殺」的黑人男子佛洛伊德的悲劇點燃全美抗議活動，暴露出美國「平等」濾鏡的脆弱。

文章反諷，美國動輒拿所謂人權問題戳別人。2020年美國新冠疫情持續蔓延，成為全球確診病例和死亡病例「雙第一」，抗疫不力廣受詬病，無辜生命黯然隕落，「這張『人權』答卷完全不及格。」

文章認為，美國是一個移民社會，常把包容等詞彙掛在嘴邊。但美國針對非法移民兒童實施「骨肉分離」政策、將非法移民和新冠病毒一起輸送出門的「遣返航班」等，把「包容」濾鏡戳得稀碎。

文章最後指出，美國憑藉國家實力坐在「世界頭號大國」的位置上，習慣於以「國際領導者」自居。然而，「美國優先」一再證明，它只要當老大的權利，毫不顧及別國正當利益，2020年疫情期間種種奇葩操作讓美國形象碎了一地。

美國優先 非法移民 警察

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