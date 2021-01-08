川粉闖國會！中官媒高調報導 網民成吃瓜群眾

川普支持者6日攻入美國國會大廈，阻止國會對拜登勝選的認證程序，爆發流血暴力衝突，舉世譁然。(路透)

川普 支持者衝擊國會大廈事件震驚全球，有報導指出，相較以往網絡流傳中國 官方對官媒報導美國 選舉的「三不」限制措施，環球網、新華社等官媒7日均罕見高調報導了美國這次的示威衝突場面，以獲取民眾對北京當局一連串反擊美國制裁措施的支持。中國網民也成了吃瓜群眾，圍觀看熱鬧使相關話題閱讀量衝破十億。

自由亞洲電台報導，多家官媒自6日晚間開始，實時報導發生在華盛頓的示威衝突，並多次連線報導示威者闖入衝擊國會大樓的情況。環球網、新華社等官媒7日繼續報導美國國會這一衝突事件，目的是在獲取民眾對北京當局的支持。

報導稱，環球網本周四凌晨起，一刻不停地更新美國國會大廈現場新聞，比如川普支持者攻占國會、示威者衝進美眾議院議長佩洛西辦公室、美國當選總統拜登呼籲停止暴力行動、一名中槍者死亡、多國領導人表關切等；經粗略統計，環球網每小時發出13條至20條有關美國衝突的即時新聞，其中包括多國外交官員譴責暴力事件。

相較過去網絡流傳中國官方對國內媒體報導美國選舉的「三不」限制措施，包括不得擅自轉載外媒、不得跟緊報導、不得激化過激情緒，中國官媒此次有關美國國會示威衝突報導顯得高調許多。

報導並指出，央視網短評的標題是「暴民打砸國會山，美式民主演砸了！」，評論並稱， 「一場由川普擁躉者表演的全武行，將美國政客吹噓的美式民主的最後一片遮羞布扯了下來」。官媒罕有地高調報導美國國會大廈衝突事件也引發中國網民關注；稱「五毛」的網絡寫手藉此宣傳中國社會制度的優越性，唱衰美國的民主制度。

報導引據不願具名的網民表示，中國終於抓到了批評美國制度的把柄，開動輿論機器報導或批評美國社會亂象。宣傳部門官員甚至要求各級媒體評論美國總統選舉所引發的亂局。報導並引述中南海的所謂智囊們認為，美國出現亂局，對中國是契機。

新華社的報導則較為謹慎，報導稱，新華社當天僅發表綜合消息，指國際社會對美國國會暴力衝擊感到不安，並引述聯合國祕書長古特瑞斯對此事表示哀傷等表態。