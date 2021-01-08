亮麗風景線？ 中酸美動亂：怎麼看香港暴徒？

中國外交部發言人華春瑩。(取材自中國外交部官網)

美國 國會發生動亂，有評論拿來與2019年香港 的社會事件相比。中國 外交部發言人華春瑩昨天表示，香港當時在警方高度克制下，沒有一個示威者死亡，美國國會事件有四人死亡，美方一些人和媒體的反應卻截然不同。中方要求各國在人權、民主和自由問題上，不應奉行雙重標準。

有記者昨天在例行記者會上提問表示，在美國示威者衝擊國會事件中，一名女性示威者遭槍殺，另有三名抗議者搶救無效，不治身亡；及對一些人將華盛頓暴亂與香港「反修例」示威事件對比，稱香港事件為「亮麗的風景線」，外交部有何評論。

華春瑩答覆時表示，2019年7月香港激進示威者暴力衝擊香港立法會大樓，肆意損害立法會設施，使用有毒粉末和液體襲擊和圍毆警察，甚至咬斷警察的手指，用刀刺傷警察，但香港警方保持了高度的克制和專業，沒有一個示威者死亡。華盛頓發生的事件無論暴力、破壞程度沒有當年在香港發生的那麼嚴重，卻造成四人死亡。

華春瑩並說，美國官員、議員，還有一些媒體，「（當時）他們對香港用的是什麼詞？現在他們對美國用的又是什麼詞呢？」此次事件中，他們幾乎眾口一詞的譴責稱這是「暴力事件」、「暴徒」、「極端分子」、「惡棍」，是「恥辱」，但當年他們形容香港的暴力示威者時，用的詞卻是「亮麗風景線」，把暴力示威者美化成「民主英雄」，說「美國人民和他們站在一起」。

她表示，美方一些人對2019年在香港和如今在美國正發生的事情的反應和用詞截然不同，這種鮮明的對比及其背後的原因值得嚴肅和深刻反思。在人權、民主和自由問題上，各國不應奉行雙重標準，希望有關國家能從中汲取深刻教訓，美國人民能夠盡快享有和平、穩定和安全。

聯合早報報導，許多中國網友在網上諷刺美國「風景那邊獨好」、「瘋狂的自由民主國度，美麗的風景線」；環球時報英文版刊出香港抗爭者衝入立法會和川普支持者闖入美國國會的照片對比並寫道「美國亮麗風景線？」；中國日報駐歐盟分社社長陳衛華在推特上，針對美國國務卿龐培歐譴責示威者行為諷刺寫道：「所以你最終還是譴責了闖入香港立法會並進行破壞的香港暴徒」。

官媒環球時報則刊出「美國『最黑暗一天』，世界卻有了短暫的寧靜！」評論指出，美國時間6日深夜，美國有線新聞網（CNN）帶著酸勁說中國恐是美國亂局的「最大贏家」，文章引用了中國網上的一段話，「這是美洲大陸首次在沒有美國大使館干預下發生政變」。環時評論稱，如果不是美國國內自己「亂了」，暫時沒有精力和顏面向世界其他地方下「黑手」，可能世界連短暫的寧靜都沒有。