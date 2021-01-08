解決「心臟病」！殲20裝備國產發動機

殲20戰鬥機 。（空軍發布微信號）

解放軍「空軍線上」5日發布的宣傳視頻，展示了一架裝備隱身構型WS-10「太行」發動機的殲20戰機起飛的鏡頭。這是中共 空軍首次證實有裝備國產發動機的殲20加入空軍部隊序列。

未來，中共製造的第五代戰機殲20將全部換裝國產發動機，並將加入作戰部隊序列。

共軍 空軍第一批殲20部隊裝備的是俄製AL-31發動機，但推力不夠，對重型的殲20戰機戰力稍有缺憾，經自行研發多年，中國 採用鋸齒構型的WS-10C國產發動機推力比俄製發動機要大。WS-10C發動機採用全許可權數位控制（FADEC）技術，改進了加力燃燒室，最大推力可以達到130千牛以上，可以滿足殲20A的立項時制定的部分飛行指標。

觀察者網稱，此次解放軍空軍公開裝備國產發動機殲20的意義重大，證明中國的五代機，已經初步解決了「心臟病」，也為殲20後續型號換裝更加先進的大推重比國產發動機打好了基礎。未來會有更多裝備國產發動機的殲20入列作戰部隊。

2019年7月，共軍空軍官方微信號正式宣布東部戰區空軍航空兵某旅已經換裝殲20，成為是共軍空軍第一個整建制換裝五代機的作戰單位。當時是採用俄製的AL-31發動機。

另據福布斯新聞網2020年8月18日報導，有商業衛星拍攝到中國空軍在新疆和田機場部署殲20戰機，這是外國衛星首次拍攝到中國在南疆地區部署殲20。