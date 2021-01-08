我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

潘斯會「補刀」川普？白宮眾叛親離與第25修正案

孟昭文國會驚魂 受困5小時 短信傳子「媽媽愛你們」

解決「心臟病」！殲20裝備國產發動機

特派記者陳言喬／綜合報導
殲20戰鬥機 。（空軍發布微信號）
殲20戰鬥機 。（空軍發布微信號）

解放軍「空軍線上」5日發布的宣傳視頻，展示了一架裝備隱身構型WS-10「太行」發動機的殲20戰機起飛的鏡頭。這是中共空軍首次證實有裝備國產發動機的殲20加入空軍部隊序列。

未來，中共製造的第五代戰機殲20將全部換裝國產發動機，並將加入作戰部隊序列。

共軍空軍第一批殲20部隊裝備的是俄製AL-31發動機，但推力不夠，對重型的殲20戰機戰力稍有缺憾，經自行研發多年，中國採用鋸齒構型的WS-10C國產發動機推力比俄製發動機要大。WS-10C發動機採用全許可權數位控制（FADEC）技術，改進了加力燃燒室，最大推力可以達到130千牛以上，可以滿足殲20A的立項時制定的部分飛行指標。

觀察者網稱，此次解放軍空軍公開裝備國產發動機殲20的意義重大，證明中國的五代機，已經初步解決了「心臟病」，也為殲20後續型號換裝更加先進的大推重比國產發動機打好了基礎。未來會有更多裝備國產發動機的殲20入列作戰部隊。

2019年7月，共軍空軍官方微信號正式宣布東部戰區空軍航空兵某旅已經換裝殲20，成為是共軍空軍第一個整建制換裝五代機的作戰單位。當時是採用俄製的AL-31發動機。

另據福布斯新聞網2020年8月18日報導，有商業衛星拍攝到中國空軍在新疆和田機場部署殲20戰機，這是外國衛星首次拍攝到中國在南疆地區部署殲20。

共軍空軍航空兵某旅殲20戰機進行飛行訓練。（新華社）
共軍空軍航空兵某旅殲20戰機進行飛行訓練。（新華社）
中國研製的WS-10C國產發動機尾部呈鋸齒狀。（取材自觀察者網）
中國研製的WS-10C國產發動機尾部呈鋸齒狀。（取材自觀察者網）

中國 共軍 中共

上一則

石家莊封城了! 禁止人車離市 騰空1醫院收治新冠肺炎患者

下一則

川粉闖國會！中官媒高調報導 網民成吃瓜群眾

延伸閱讀

中彈女示威者爆血躺地…身分曝光 曾在空軍服役14年

中彈女示威者爆血躺地…身分曝光 曾在空軍服役14年
解放軍新箱式火箭炮亮相 300公里射程可達台灣

解放軍新箱式火箭炮亮相 300公里射程可達台灣
真的沒有外星人？美國51區藏著黑科技戰機

真的沒有外星人？美國51區藏著黑科技戰機
空軍注意！特斯拉去年交車49萬9,550輛 未達50萬輛目標

空軍注意！特斯拉去年交車49萬9,550輛 未達50萬輛目標

熱門新聞

一隻猴子拽住一名女子的衣服並揪住她的頭髮撕咬。（視頻截圖）

正妹上山遇潑猴 慘遭強抱脫衣服

2021-01-02 11:00
元配發現自己為女兒補課請來的女教師竟和丈夫有婚外情，特別錄下女教師和丈夫兩人同居視頻近百次向教育局舉報。（視頻截圖）

女師為學生補課 與家長睡了5年 元配蒐證舉報

2021-01-03 11:30
圖為中國瀋陽皇姑區黃河街道北行社區檢測點，檢測人員準備核酸採樣。（新華社）

潛伏國民黨的中共特務之女 熊蕾：新冠病毒疑與美有關

2021-01-04 11:07
中國民運人士王丹。路透

「中共病毒不會打倒我」 王丹自曝確診新冠肺炎

2021-01-02 20:49
相關案發現場照片。（取材自紫牛新聞）

出軌名單這麼長 江蘇男戴4綠帽 捅妻9刀致死

2020-12-31 12:00
的姐董玲。（取材自陝西都市快報）

人真好！打車多付10萬人民幣 多了全送的姐

2021-01-03 12:00

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
畫面曝光！女川粉爬窗衝國會 遭警擊斃

畫面曝光！女川粉爬窗衝國會 遭警擊斃

川普承認交接新政府 暴民衝國會改口「令人髮指」

川普承認交接新政府 暴民衝國會改口「令人髮指」
潘斯違逆川普確認拜登勝選 賭上自身政治前途

潘斯違逆川普確認拜登勝選 賭上自身政治前途
趙小蘭將辭去運輸部長 國會暴動後首位內閣請辭

趙小蘭將辭去運輸部長 國會暴動後首位內閣請辭
美媒：國會山莊暴力後 白宮中國專家博明請辭

美媒：國會山莊暴力後 白宮中國專家博明請辭