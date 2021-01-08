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中抗疫！美抗議！央視發對比圖全網刷屏

中國新聞組／北京8日電
這張被稱為「中國人的力量」的照片在微博廣傳。(取材自微博)
這張被稱為「中國人的力量」的照片在微博廣傳。(取材自微博)

中共官媒央視7日下午在官方微博放上一張對比圖，並下標題「一張圖，看同一日中國美國的兩種背影」，該圖在網上引起正反兩面討論，吸引近萬網友留言。

據悉，該圖左半邊為1月6日，因雪天道路濕滑，運送防疫物資的車輛無法正常行駛，中國大連海洋大學的師生志願者們冒著風雪，用三輪車裝載防疫物資，一步一步推行，送到每一個學生宿舍。該圖右半邊則是同一日，美國總統川普的支持者在華盛頓特區舉行示威活動、並包圍和衝擊美國國會大廈的場景。

半島晨報報導，上述海洋大學的師生志願者們，在學院領導和輔導員的帶領下，17名平均年齡19歲的小伙子，迅速投入抗疫工作，與大學生公寓的志願者老師們一道，服務於大學生公寓，承擔起後勤保障工作。他們，每天早晨五點半準時起床，裝卸、運送是他們的日常，十餘天來累計卸運物資十餘噸。每天為公寓5109名師生配送1萬2219份餐食。

報導指出，近期大連降下三場大雪，讓上述海洋大學的師生志願者們的工作難度更為加重，即使這樣，保障工作仍然在進行著。

該對比圖在微博吸引萬餘次轉發，也引發兩種不同聲音。有網友稱「一個在抗疫，一個在抗議」，「醫護人員辛苦了」，「有幸生在中國」，「這就是他們自由的國度，隨他們去吧。」

另有網友指出，「不必這樣對比」，「真的不是很舒服這種對比圖，雖然第一感觀夠震撼」，

「央視無非想拉踩（拉仇恨）」，「和平示威 不是暴亂」。

央視官方微博發出題為「同一日中國和美國的兩種背影」對比圖。(取材自央視微博)
央視官方微博發出題為「同一日中國和美國的兩種背影」對比圖。(取材自央視微博)

美國 中國 防疫

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