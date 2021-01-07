失寵又失蹤…馬雲神隱兩月 外界聯想到鄧小平前孫婿

阿里巴巴創辦人馬雲已經「神隱」超過兩個月。（美聯社）

阿里巴巴集團在被中國 監管機構緊追猛打後，外媒注意到其創辦人馬雲 已兩個月神隱，失蹤又失寵的他，讓人聯想到安邦保險前總裁吳小暉。在失蹤一段時間後，吳小暉被判處18年徒刑，沒收全部財產。

法國世界報報導，吳小暉是已故中共 領導人鄧小平前孫婿。因非法集資與職務侵占罪被判處18年徒刑後，2019年被上海法院沒收財產人民幣105億元，並追繳不法所得人民幣752億元，總額高達人民幣857億元，創下中國法院裁罰金額的最高紀錄。

回過頭看馬雲，近兩個月從公眾視線中消失，英國金融時報報導，馬雲原本在去年11月要擔任馬雲公益基金會領銜舉辦的「非洲創業者大賽」評委，卻無故缺席，引發市場揣測馬雲去向。

華爾街日報報導，中國監管機構正在試圖讓馬雲交出旗下龐大的金融科技事業所收集到的消費者信用資料。

消息人士表示，當局提出兩個選項：一是要求螞蟻集團將資料轉移給中國人民銀行運營的信用系統，另一個則是要求螞蟻集團分享數據給中國央行實際掌控的信用評等公司。

雖然螞蟻集團和中國其他七個數據公司都是該信用評等公司的股東，螞蟻卻從未交出數據。

法國國際廣播電台（RFI）報導，馬雲惹禍上身的導火線始於去年10月，馬雲在上海陸家嘴金融論壇的發言。中國國家副主席王岐山也在馬雲之前在同一論壇發表演講，強調中國要「守住不發生系統性風險的底線」。但馬雲卻批評中國金融體制過時，「當鋪思想」嚴重。

報導指出，公然呼籲中共進行體制性改革是一件很危險的事，隨後就發生螞蟻金服被叫停上市，華盛頓時報引述知情人表示，這一命令直接來自國家主席習近平。之後，阿里巴巴被罰款，官方並對其發動反壟斷調查。

習近平近年來不斷強調「不忘初心」，共產黨人的初心被視為是「消滅階級和消滅資本主義」，讓國企壟斷一切。近兩年來，中共官媒以及親北京的學者不斷在灌輸一種思想：「私營經濟退場論」，只是在中美貿易戰後，官方被迫收斂。

其實，馬雲也是中共黨員，一個非典型老闆，在自由創業的吸引下，從一名英語老師躍升為中國首富。

馬雲於2019年9月正式退出阿里巴巴經營團隊，但仍是實際控制人。中共黨報人民日報曾評論，「沒有所謂的馬雲時代，只有時代中的馬雲」。

馬雲曾說，如果國家需要，他可以把支付寶上交國家。上交，在中共掌權初期，是其表彰所謂民族資本家的說辭，對不願「上交」的，官方將會以各種名義沒收。