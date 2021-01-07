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攻破國會的「死亡衝突」 是臥底栽贓？預謀行動？

美禁中App 華春瑩：損人不利己

特派記者林宸誼、林汪靜／綜合報導
中國外交部發言人華春瑩。(取材自中國外交部官網)
中國外交部發言人華春瑩。(取材自中國外交部官網)

美國總統川普簽署行政命令，禁止美國人與八個中國應用程式（App）進行交易，中國外交部發言人華春瑩6日指這是濫用國家力量、無理打壓外國企業的霸凌霸道霸權行為又一個例證，是損人不利己的行為。她並對於美國國務卿龐培歐批評中歐投資協議是「薄弱的協議」回擊稱，「你聽了這個話有沒有聞到一股酸味？」

澎湃新聞報導，被禁止交易的八個應用程式包括支付寶、CamScanner、QQ錢包、SHAREit、騰訊QQ、VMate、微信支付及WPS Office。

華春瑩6日在外交部例行記者會上指出，美方聲稱禁止支付寶和微信支付的理由是保護美國公民的隱私和資料安全，但美方其實一直是地球上最大的「駭客帝國」，運用強大的技術能力，無孔不入、無處不在地監控著本國的人民和監聽世界各國人民、竊取資料，包括盟友也無一倖免。

華春瑩指出，有關措施當然會對中國相關企業產生一些影響，但是更重要的是，這可能損害美國消費者的利益和美國的利益，「美國相關做法也給世人提供了很生動的教材，告訴大家美國雖然嘴上講著自由市場經濟和公平競爭，但它卻是怎麼做的？」

報導指出，龐培歐日前接受外媒採訪時表示，中歐投資協議是項薄弱不堪的協議，並沒有真正保護歐洲工作者不受到中國共產黨的掠奪。

對此，華春瑩表示，「你聽了這個話有沒有聞到一股酸味？」她說：「中歐投資協議不能保護歐洲的工人，那麼難道美國對歐洲部分國家的部分產品加徵關稅，就能夠保護歐洲的工人嗎？」

華春瑩指出，中歐雙方經過七年多的共同努力，結束了中歐投資協議的談判，達成了一份平衡、高水準和互利互贏的投資協定，它不僅展現了中方推進高水準對外開放的決心和信心，也將為中歐相互投資提供更大的市場准入、更高水準的營商環境、更有力的制度保障和更加光明的合作前景，各方普遍認為這是中歐經貿合作的里程碑，是多邊主義的勝利。

美國公民 投資 華春瑩

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