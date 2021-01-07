美禁中App 華春瑩：損人不利己

中國外交部發言人華春瑩。(取材自中國外交部官網)

美國總統川普簽署行政命令，禁止美國人與八個中國應用程式（App）進行交易，中國外交部發言人華春瑩 6日指這是濫用國家力量、無理打壓外國企業的霸凌霸道霸權行為又一個例證，是損人不利己的行為。她並對於美國國務卿龐培歐批評中歐投資 協議是「薄弱的協議」回擊稱，「你聽了這個話有沒有聞到一股酸味？」

澎湃新聞報導，被禁止交易的八個應用程式包括支付寶、CamScanner、QQ錢包、SHAREit、騰訊QQ、VMate、微信支付及WPS Office。

華春瑩6日在外交部例行記者會上指出，美方聲稱禁止支付寶和微信支付的理由是保護美國公民 的隱私和資料安全，但美方其實一直是地球上最大的「駭客帝國」，運用強大的技術能力，無孔不入、無處不在地監控著本國的人民和監聽世界各國人民、竊取資料，包括盟友也無一倖免。

華春瑩指出，有關措施當然會對中國相關企業產生一些影響，但是更重要的是，這可能損害美國消費者的利益和美國的利益，「美國相關做法也給世人提供了很生動的教材，告訴大家美國雖然嘴上講著自由市場經濟和公平競爭，但它卻是怎麼做的？」

報導指出，龐培歐日前接受外媒採訪時表示，中歐投資協議是項薄弱不堪的協議，並沒有真正保護歐洲工作者不受到中國共產黨的掠奪。

對此，華春瑩表示，「你聽了這個話有沒有聞到一股酸味？」她說：「中歐投資協議不能保護歐洲的工人，那麼難道美國對歐洲部分國家的部分產品加徵關稅，就能夠保護歐洲的工人嗎？」

華春瑩指出，中歐雙方經過七年多的共同努力，結束了中歐投資協議的談判，達成了一份平衡、高水準和互利互贏的投資協定，它不僅展現了中方推進高水準對外開放的決心和信心，也將為中歐相互投資提供更大的市場准入、更高水準的營商環境、更有力的制度保障和更加光明的合作前景，各方普遍認為這是中歐經貿合作的里程碑，是多邊主義的勝利。