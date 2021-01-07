黑名單擴大？美擬禁投資阿里、騰訊

外媒消息指出，美國正考慮禁止國人投資中國阿里巴巴及騰訊公司。（路透）

根據知情人士，美國 高層官員正在討論是否禁止投資 阿里巴巴和騰訊，已使投資人蒙受數十億美元損失的華爾街「黑名單」可能因此擴大。相關消息披露後，引發這兩家中國 巨頭及相關中概股ADR慘跌。

美國國務院、國防部和財政部據悉都參與討論。阿里巴巴和騰訊均為中國最有價值公司之一，美國投資人廣泛持有其股票。

川普政府任內最後幾個月加大力度將美國資金抽離中國公司，於總統當選人拜登上台之際升高經濟緊張態勢。倉促的決定有時會引發市場混亂，導致價格動盪，例如紐約證券交易所本周兩度轉變有關中國三大電信公司摘牌與否的決定。

華爾街日報周三稍早報導，川普政府有關阿里巴巴和騰訊的討論重點在於此一舉措可能影響資本市場。

上述消息導致阿里巴巴ADR周三下跌5.3%、騰訊ADR下挫4%。據報導，阿里巴巴及騰訊ADR的平均每日交易量分別為1860萬美元及380萬美元，遠遠超過中國三大電信股（中國移動、中國電信及中國聯通）在美國的交易量。此外，其他相關的中概股也受波及，京東ADR慘跌7.66%、拼多多ADR跌近6%，蔚來及百度ADR亦跌逾4%。

川普去年11月以國安為由簽署行政命令，要求投資人從與中國軍方有關的中國公司撤資。周二，川普又簽一紙命令，禁止與包括螞蟻集團旗下支付寶和騰訊數位錢包在內八款中國應用程式進行交易。這項政策生效後是否執行，有待拜登決定。