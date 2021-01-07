本周兩度急轉彎！紐交所拍板：中3大電信11日下市

紐交所4日曾表示將不會要求中國三大電信商退市。（路透）

紐約證券交易所（NYSE）政策本周兩度急轉彎，6日最新公布指，根據美國財政部 5日指引，將中國 移動、中國聯通、中國電信等三家中國電信公司之ADR除牌，自11日正式生效，意味美國投資者8日以後不能參與相關股票交易。

本報系聯合報報導，美國總統川普去年11月下令禁止美國企業與個人投資華府認定與解放軍相關的公司。紐約證交所在新年前夕宣布要求中國電信、中國移動和中國聯通（香港）下市，但4日卻急踩煞車，宣布不再推動下市計畫，讓白宮、財政部和國務院一些官員措手不及。

中央社報導，事隔兩天，紐交所表示，5日接獲美國財政部外國資產管制辦公室（OFAC）「最新具體指引」，川普行政命令涵蓋中國三大電信商ADR，將自美東時間11日凌晨4時起暫停交易。聲明還說，三家企業如不滿下市決定，可向紐約證交所反映意見。

消息公布後，三檔ADR有如洩氣的皮球，跌幅一度都超過4%，5日強勢反彈的勁道盡失。

香港經濟日報報導，早前外媒披露，美國財政部長米努勤（Steven Mnuchin）曾致電紐交所總裁Stacey Cunningham，表示不同意撤銷中國三大電訊商除牌決定。

紐交所當初撤回除牌決定後，標普道瓊指數公司曾表示取消剔除中移動、中電信和聯通指數成份股地位。如今中國三大電信確定摘牌，標普道瓊指數公司會否相應剔除上述三股地位，值得留意。

華爾街日報報導，紐交所此次如此「朝令夕改」令人困惑，也因此讓紐交所陷入尷尬境地。該交易所長期以來都歡迎中國公司來進行首次公開募股（IPO）。

分析指出，紐交所決策搖擺，美國政府制裁命令模糊是重要因素。華爾街日報援引知情人士報導，紐交所4日首度轉彎，是因為不清楚川普行政命令是否涵蓋中國三大電信商ADR，財政部最新指引似乎解決問題。

3檔ADR本周一開始暴跌，隨後因紐交所扭轉決定而暴漲，如今再度轉彎，投資人難以研判中國三大電信商ADR最終命運，特別是川普總統任期僅剩兩周的當下。