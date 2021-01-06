紐交所決策反覆？ 業界分析：「自開始就不願意摘牌3中企」

紐交所4日曾表示將不會要求中國三大電信商退市。（美聯社）

紐約證券交易所下市中國 三大電信巨頭的決定峰迴路轉，最新的傳言是，可能上演第二次反轉，評估恢復原先的下市計畫。而對於紐交所4日突宣布停止摘牌三家中國電信商的程序，當時即有業界人士猜測，「紐交所從最初就不願意摘牌這三家公司。」

紐交所2020年12月31日宣布將展開對中國電信、中國移動和中國聯通等三大中國電信商的下市程序。但在2021年1月4日又宣布不再推動這三家中國電信商下市，並指這項決定「是根據和相關監管部門的進一步協商所作出」。

惟路透6日引述消息人士指出，紐交所作出這一決定，是由於相關股票是否被涵蓋在禁令針對範圍內仍不明確；但如果確認它們在名單上，就將被摘牌。彭博稍早也報導稱，紐交所可能再次改變心意。

BBC報導，有一些業內人士認為紐交所4日的「改口」、停止推進中國公司三大摘牌的決定「不可思議」，但同時也有人認為，其實決定在意料之中。

美國 Oanda交易公司資深市場分析人黑利（Jeffrey Halley）對BBC說：「我懷疑紐交所從最初就不願意摘牌這三家公司。他們之前僅僅是依照行政令辦事」。他說：「（針對行政令的）詮釋改變了，紐交所也迅速改弦更張」。

有分析人士指出，川普總統儘管曾一度以國家安全理由大火力瞄凖諸如華為、騰訊、TikTok等中國公司，但是自大選以來似乎沒有堅持推進把中國公司從美國證券市場摘牌的運作。

也有很多分析人士認為，華爾街大體不願看到美國與中國在金融投資領域「脫鉤」，他們例舉過去一段時間中國部分對外開放資本市場，取消外資機構投資額度等限制，立即引發美國金融企業投資中國的熱潮。

隨著川普政府任期幾盡，雖然新一屆拜登 政府的中國政策尚未完全明朗，但是美國商界人士普遍私下估計，對抗性貿易戰方面可能會出現某種程度的緩和。

香港GMF資產管理的董事總經理丹尼森（Tariq Dennison）也提及美國政府即將換屆。他告訴路透，「（摘牌風波）顯示，到目前為止，那套監管指南幾乎沒有意義，尤其是在美國政府即將換屆之際。」不過他認為，拜登不會「魔術般」地立刻讓緊張降溫，拜登繼承的是中美緊張的立場，他可能不會希望上任前100天就給人留下一個讓步的印象。