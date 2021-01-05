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1年百萬養不起！愛丁堡動物園 將送2貓熊回中

中國新聞組／北京5日電
2019年愛丁堡動物園裡的熊貓陽光。（取材自蘇格蘭皇家動物學會）
2019年愛丁堡動物園裡的熊貓陽光。（取材自蘇格蘭皇家動物學會）

受到新冠疫情衝擊，英國蘇格蘭愛丁堡動物園（Edinburgh Zoo）財務虧損，而園內即將簽約到期的兩隻大熊貓「陽光」和「甜甜」恐怕會因園方無力續約支付每年100萬英鎊（約138.8萬美元）的費用，而必須返回中國

BBC報導，愛丁堡動物園因受疫情封城影響，遊客大減，經營動物園的蘇格蘭皇家動物學會（Royal Zoological Society of Scotland）損失高達200萬英鎊。

學會總裁菲爾德（David Field）表示，儘管動物園重新開放了，「但幾乎可以肯定的是，出行限制、社交距離和對遊客數量的限制將持續一段時間，這也將減少我們的收入」。

報導指，菲爾德說，慈善機構將不得不「認真考慮每一項潛在的節約措施」，包括大熊貓的合同。該動物園希望繼續養育這對大熊貓，但園方與中國政府簽訂的十年合同即將到期，可能無法再續約。甜甜和陽光2011年1月來到愛丁堡，期間園方採取多次嘗試，想讓甜甜懷孕，但最終失敗。

2016年愛丁堡動物園裡的熊貓甜甜。（路透資料照片）
2016年愛丁堡動物園裡的熊貓甜甜。（路透資料照片）

菲爾德說，「在現階段，說結果將怎樣還為時過早。未來幾個月，我們將與中國同事討論下一步行動」。

報導指，愛丁堡動物園已接受政府貸款、勸募和裁員等方法維持營運，但由於英國今年正式脫歐，原本將從歐盟獲得的320萬英鎊（約444.2萬美元）撥款可能將被取消。菲爾德表示，歐盟的經費資助對園方很多計畫都很重要，如今他們自顧不暇了，也牽連到該動物園的保護遺傳學實驗室在全球各地的保育計畫，資金和人力都縮減。

例如，歐洲瀕危物種繁殖計畫目前有約90萬英鎊的資金缺口，可能不得不中止進行。菲爾德說：「我們仍然需要降低成本以確保我們的未來運營。一些極其重要的保育項目，包括對蘇格蘭野貓來說重要的生命線，可能不得不暫緩、推遲甚至停止。」

動物園 中國 疫情

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