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中國新版國防法1月1日生效 新增這四字引發關注

中國新聞組／北京4日電

中國經過修改的《國防法》1月1日正式生效。美國之音報導，新修訂的中國國防法首次將「分裂」和保護「發展利益」作為動員、部署軍隊和預備役部隊的理由添加到立法中。其中「發展利益」這四個字在新修訂的國防法中頻繁出現，引起外界關注。

有觀察人士注意到，「發展利益」四個字在這部新修訂的法律中一共出現四次，反應出中國國防張力的擴充，以及對外戰略姿態的巨大轉變。

「發展利益」在該法中第一次出現是在總則第二條，即「國家為防備和抵抗侵略，制止武裝顛覆和分裂，保衛國家主權、統一、領土完整、安全和發展利益所進行的軍事活動，以及與軍事有關的政治、經濟、外交、科技、教育等方面的活動，適用本法」。

該條款中提到的國家主權等內容都屬於中國的國家核心利益範疇。「中國核心利益」包括：國家主權，國家安全，領土完整，國家統一等。習近平說過，「任何外國不要指望我們會拿自己的核心利益做交易，不要指望我們會吞下損害我國主權、安全、發展利益的苦果」 。

分析人士認為，中國通過修訂國防法擴大習近平領導的軍隊的權利。這也就意味著，如果中國的「發展利益」受到威脅，將可能主動發起戰爭。中國將可能展現出更多的戰爭主動性。

中國國防法修正案經過兩年的審議，於2020年12月26日由中國的全國人大會議通過。

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