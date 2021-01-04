中國決心南海抗美 港媒：永暑礁部署運20

衛星圖片顯示一架運20運輸機出現在南沙群島永暑礁機場跑道上。(取材自環球時報)

據南華早報網站1月1日報導，由美國 Maxar空間科技服務公司產品管理總監肯喬伊斯（kenjoyce）日前在LinkedIn上發布的兩張衛星圖片顯示，2020年12月25日，中國 一架國產運20大型運輸機出現在南海永暑礁的機場 跑道上。這是中國首次在南沙群島部署運20運輸機。

環球時報報導，在永暑礁的機場跑道上，衛星圖片拍攝到了這架運20運輸機的身影，但沒有看到該飛機是否在裝卸貨物。

報導指出，一名消息人士證實了這一行動，並表示在永暑礁部署運20是為了測試其運輸能力，並增強中國在南海的快速反應能力。據悉，中國已將永暑礁建成為一個前哨基地，並配備雷達和通訊設施。

報導稱，2020年12月25日，一架運20運輸機出現在南沙群島永暑礁，而緊接著，海南省海事局網站12月28日接連發布3條航行警告，宣布自2020年12月29日至2021年1月7日，海南島西南部、南部、東南部海域同時進行三場軍事演習，禁止任何未經許可船隻駛入。南沙群島永暑礁距離海南島約1200千米。目前，中國國產航空母艦「山東」艦和一艘075型兩棲攻擊艦正在參與此次軍事演習。

文章介紹稱，由西飛建造的運20運輸機是中國軍事史上製造的最大型運輸機。目前正在為其研製一種新發動機，新發動機可以將其運載能力提高20%左右。

新加坡南洋理工大學拉賈拉特南國際研究學院研究員柯林·科赫（Collin Koh）表示，運20運輸機能夠搭載裝甲車和導彈發射器等重型軍事裝備。柯林·科赫說：「中國可能是在利用此次部署來展示中國人民解放軍的『遠征力量投射能力』，特別是向南海前哨基地運送部隊和裝備的能力。」他說：「從政治角度看，這似乎表明，中國有決心維持其在南海的軍事存在，以對抗來自美國的壓力。」