我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖看疫情：全美逾2063萬確診 加州破242萬例

金山灣區ICU空床率僅剩5% 救護車急診室外等7小時

中國決心南海抗美 港媒：永暑礁部署運20

中國新聞組／北京4日電
衛星圖片顯示一架運20運輸機出現在南沙群島永暑礁機場跑道上。(取材自環球時報)
衛星圖片顯示一架運20運輸機出現在南沙群島永暑礁機場跑道上。(取材自環球時報)

據南華早報網站1月1日報導，由美國Maxar空間科技服務公司產品管理總監肯喬伊斯（kenjoyce）日前在LinkedIn上發布的兩張衛星圖片顯示，2020年12月25日，中國一架國產運20大型運輸機出現在南海永暑礁的機場跑道上。這是中國首次在南沙群島部署運20運輸機。

環球時報報導，在永暑礁的機場跑道上，衛星圖片拍攝到了這架運20運輸機的身影，但沒有看到該飛機是否在裝卸貨物。

報導指出，一名消息人士證實了這一行動，並表示在永暑礁部署運20是為了測試其運輸能力，並增強中國在南海的快速反應能力。據悉，中國已將永暑礁建成為一個前哨基地，並配備雷達和通訊設施。

報導稱，2020年12月25日，一架運20運輸機出現在南沙群島永暑礁，而緊接著，海南省海事局網站12月28日接連發布3條航行警告，宣布自2020年12月29日至2021年1月7日，海南島西南部、南部、東南部海域同時進行三場軍事演習，禁止任何未經許可船隻駛入。南沙群島永暑礁距離海南島約1200千米。目前，中國國產航空母艦「山東」艦和一艘075型兩棲攻擊艦正在參與此次軍事演習。

文章介紹稱，由西飛建造的運20運輸機是中國軍事史上製造的最大型運輸機。目前正在為其研製一種新發動機，新發動機可以將其運載能力提高20%左右。

新加坡南洋理工大學拉賈拉特南國際研究學院研究員柯林·科赫（Collin Koh）表示，運20運輸機能夠搭載裝甲車和導彈發射器等重型軍事裝備。柯林·科赫說：「中國可能是在利用此次部署來展示中國人民解放軍的『遠征力量投射能力』，特別是向南海前哨基地運送部隊和裝備的能力。」他說：「從政治角度看，這似乎表明，中國有決心維持其在南海的軍事存在，以對抗來自美國的壓力。」

中國已將永暑礁建成為一個前哨基地，並配備雷達和通訊設施。(取材自環球時報)
中國已將永暑礁建成為一個前哨基地，並配備雷達和通訊設施。(取材自環球時報)
解放軍在南海四島擴建工程從未停歇，上圖為本是一海礁的永暑礁，人工擴建後，機場、油...
解放軍在南海四島擴建工程從未停歇，上圖為本是一海礁的永暑礁，人工擴建後，機場、油庫、港灣一應俱全。（取材自解放軍報微博）

中國 美國 機場

上一則

全聚德烤鴨、戴姆勒汽車…北京4商戶驗出新冠

下一則

郭敬明、于正被封殺？「晴雅集」下片 「玉樓春」延期

延伸閱讀

港媒：3名「12港人案」家屬前往深圳接受檢疫

港媒：3名「12港人案」家屬前往深圳接受檢疫
嗆美國！中國艦隊聚三亞 公布東風5發射畫面

嗆美國！中國艦隊聚三亞 公布東風5發射畫面
印度擬售越南超音速飛彈 劍指中國大城與南海

印度擬售越南超音速飛彈 劍指中國大城與南海
港媒：北京擬廢除泛民選舉特首權利

港媒：北京擬廢除泛民選舉特首權利

熱門新聞

一隻猴子拽住一名女子的衣服並揪住她的頭髮撕咬。（視頻截圖）

正妹上山遇潑猴 慘遭強抱脫衣服

2021-01-02 11:00
小趙喝了「石墨生花」拿來摻有迷藥的易拉罐飲料後被性侵的過程，都被車載的一個攝像頭給記錄了下來。（視頻截圖）

色老頭迷姦女網友 車載攝像頭全都錄 手機還有418個被害人視頻

2020-12-28 13:00
阿里巴巴創辦人馬雲。 美聯社

馬雲跌落神壇背後 分析：仇富情結與監管改變

2020-12-28 08:20
傅雷家書。（取材自豆瓣）

傅聰父文革時自縊 寫給兒的「家書」成了中國父母聖經

2020-12-29 02:29
中國民運人士王丹。路透

「中共病毒不會打倒我」 王丹自曝確診新冠肺炎

2021-01-02 20:49
元配發現自己為女兒補課請來的女教師竟和丈夫有婚外情，特別錄下女教師和丈夫兩人同居視頻近百次向教育局舉報。（視頻截圖）

女師補課為學生 與家長睡了5年 元配蒐證舉報

2021-01-03 11:30

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
早知道傷心難免！國會聯席會議日 川普夢醒時

早知道傷心難免！國會聯席會議日 川普夢醒時
女師補課為學生 與家長睡了5年 元配蒐證舉報

女師補課為學生 與家長睡了5年 元配蒐證舉報

川普脅迫喬州州務卿 替他「找到1萬1780張選票」

川普脅迫喬州州務卿 替他「找到1萬1780張選票」
波洛西驚險連任國會眾院議長

波洛西驚險連任國會眾院議長
成龍新年現身超憔悴 「腰傷纏身」靠2人移動

成龍新年現身超憔悴 「腰傷纏身」靠2人移動