我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖看疫情：全美死亡逾35萬 紐約州確診破百萬

加州疫情緊 醫鼓勵接種疫苗「有副作用但值得」

中國5G網路建成 2029年引入6G

中國新聞組／北京3日電
中國已建成全球最大規模的5G商用網路，其中華為是主要的供應商。(路透)
中國已建成全球最大規模的5G商用網路，其中華為是主要的供應商。(路透)

中國已建成全球最大規模的5G商用網路，累計建成5G基地台71.8萬個，預計2020年5G直接帶動經濟總產出人民幣8109億元。信通院副院長余曉暉表示，2020至2024年是5G網路規模建設期，2025至2028年將是完善期，2029年左右，中國將開始引入6G。

中國經營報報導，在2019年底舉行的全國工業和信息化工作會議上，時任工信部部長苗圩就曾透露，2019年全國已開通5G基站12.6萬個，並力爭2020年底實現全國所有地級市覆蓋5G網絡。如今一年過去，5G基站數增長了近5倍。

「2020年我們大概新增了58萬個5G基站。」在日前的國新辦新聞發布會上，工信部新聞發言人聞庫確認這一數據。同時聞庫也確認，中國已經實現所有地市5G網絡覆蓋，完成了既定目標。

中央社報導，中國信息通訊研究院年底發表「中國5G發展和經濟社會影響白皮書（2020年）」。

白皮書預計，2020年5G將直接帶動中國經濟總產出8109億元，直接帶動經濟增加值1897億元，間接帶動總產出2.1兆元，間接帶動經濟增加值7606億元。

不過，白皮書也指出，5G成長仍面臨諸多挑戰，一是5G網路尚未實現全國廣覆蓋，二是5G支撐行業應用的技術成熟度還有待提升，三是應用配套支撐產業仍處於培育初期，四是跨行業產業生態尚未建立。

中國信通院政策與經濟研究所副總工程師韋柳融表示，當前中國5G網路尚未達到廣覆蓋、深覆蓋的水準，如無人配送、智慧城市管理等。

業內人士表示，5G基站部署密度大、數量多、單站更為昂貴，以此帶來的高建網成本、高運維成本是造成目前的5G網絡仍然難言理想的主要原因。

白皮書指出，未來2、3年中國5G將步入發展關鍵期。韋柳融表示，未來2年5G行業將進入應用期，基於5G的4K、8K超高畫質直播等將率先應用，但5G行業應用要達到規模成長，預計2023年後才會出現。

5G 中國 人民幣

上一則

誤診吹哨醫艾芬？愛爾眼科糾紛多 曾讓患者8級傷殘

下一則

北京新手媽媽愛心接力 為隔離寶寶「送糧」

延伸閱讀

維也納新年音樂會 首次現場無觀眾 金色大廳雲端送掌聲

維也納新年音樂會 首次現場無觀眾 金色大廳雲端送掌聲
中國製造業首強 富士康、海爾並列

中國製造業首強 富士康、海爾並列
中國國藥新冠疫苗進入上市審理 最快下月上市

中國國藥新冠疫苗進入上市審理 最快下月上市
佛州陽性率10% 州長：仍可堂食、不強制戴口罩

佛州陽性率10% 州長：仍可堂食、不強制戴口罩

熱門新聞

邱先甫位於金牛區家中的藏品。（取材自紅星新聞）

80歲成都富商身家10億 妻卻兩度訴離…竟是為了這原因

2020-12-26 10:00
小趙喝了「石墨生花」拿來摻有迷藥的易拉罐飲料後被性侵的過程，都被車載的一個攝像頭給記錄了下來。（視頻截圖）

色老頭迷姦女網友 車載攝像頭全都錄 手機還有418個被害人視頻

2020-12-28 13:00
阿里巴巴創辦人馬雲。 美聯社

馬雲跌落神壇背後 分析：仇富情結與監管改變

2020-12-28 08:20
傅雷家書。（取材自豆瓣）

傅聰父文革時自縊 寫給兒的「家書」成了中國父母聖經

2020-12-29 02:29
在一張小紙片上，孫奶奶寫下了她的苦惱。（取材自錢江晚報）

不想被關…91歲老奶奶哭喊要回家 4子女硬是不准養老院放人

2020-12-26 14:00
一隻猴子拽住一名女子的衣服並揪住她的頭髮撕咬。（視頻截圖）

正妹上山遇潑猴 慘遭強抱脫衣服

2021-01-02 11:00

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
川普最後希望落空！法官挺潘斯 要國會認證拜登當選

川普最後希望落空！法官挺潘斯 要國會認證拜登當選
正妹上山遇潑猴 慘遭強抱脫衣服

正妹上山遇潑猴 慘遭強抱脫衣服
女兒吵著想吃薯條 外送突送餐上門…母驚：妳才2歲欸

女兒吵著想吃薯條 外送突送餐上門…母驚：妳才2歲欸
不是八卦！歐巴馬談婚姻：曾躺米雪兒身邊擔心回不去了

不是八卦！歐巴馬談婚姻：曾躺米雪兒身邊擔心回不去了
廚房裝修必懂7重點！止滑、軌道門、抽拉水龍頭很重要

廚房裝修必懂7重點！止滑、軌道門、抽拉水龍頭很重要