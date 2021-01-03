中國5G網路建成 2029年引入6G

中國已建成全球最大規模的5G商用網路，其中華為是主要的供應商。(路透)

中國 已建成全球最大規模的5G 商用網路，累計建成5G基地台71.8萬個，預計2020年5G直接帶動經濟總產出人民幣 8109億元。信通院副院長余曉暉表示，2020至2024年是5G網路規模建設期，2025至2028年將是完善期，2029年左右，中國將開始引入6G。

中國經營報報導，在2019年底舉行的全國工業和信息化工作會議上，時任工信部部長苗圩就曾透露，2019年全國已開通5G基站12.6萬個，並力爭2020年底實現全國所有地級市覆蓋5G網絡。如今一年過去，5G基站數增長了近5倍。

「2020年我們大概新增了58萬個5G基站。」在日前的國新辦新聞發布會上，工信部新聞發言人聞庫確認這一數據。同時聞庫也確認，中國已經實現所有地市5G網絡覆蓋，完成了既定目標。

中央社報導，中國信息通訊研究院年底發表「中國5G發展和經濟社會影響白皮書（2020年）」。

白皮書預計，2020年5G將直接帶動中國經濟總產出8109億元，直接帶動經濟增加值1897億元，間接帶動總產出2.1兆元，間接帶動經濟增加值7606億元。

不過，白皮書也指出，5G成長仍面臨諸多挑戰，一是5G網路尚未實現全國廣覆蓋，二是5G支撐行業應用的技術成熟度還有待提升，三是應用配套支撐產業仍處於培育初期，四是跨行業產業生態尚未建立。

中國信通院政策與經濟研究所副總工程師韋柳融表示，當前中國5G網路尚未達到廣覆蓋、深覆蓋的水準，如無人配送、智慧城市管理等。

業內人士表示，5G基站部署密度大、數量多、單站更為昂貴，以此帶來的高建網成本、高運維成本是造成目前的5G網絡仍然難言理想的主要原因。

白皮書指出，未來2、3年中國5G將步入發展關鍵期。韋柳融表示，未來2年5G行業將進入應用期，基於5G的4K、8K超高畫質直播等將率先應用，但5G行業應用要達到規模成長，預計2023年後才會出現。