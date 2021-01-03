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中國31省換26主官 20大人事布局加速

中國新聞組／北京3日電

近一年時間裡，中國31個省級行政區共更換26位黨政主官，包括9個省份黨政主官全換。2020成為「洗牌的一年」，為20大進行的人事布局已然在加速。其中，政壇色彩濃厚的東南軍，在這場人事變動中，持續在東南沿海政壇高地繼續發揮作用。

多維新聞報導，2018年和2019年間，地方大員中僅有12位職務發生變化。據統計顯示，2020年內中國地方省份已更換黨政主官26位，是過去兩年的兩倍多。

如無意外，這些省份以及部委的人事格局，將會一直保持到2022年中共20大換屆大會召開前後。上述人事變動的共同邏輯，依然是「到站下車」和新老更替。其中卸任者皆屬於到站下車，而上位者皆屬年富力強者。

報導分析，上述人事變化中，特別是在2020年官升地方黨委書記的大員中，以及皆由政治局委員主政的上海、天津、重慶這些政治高地的政府主官，都有機會在中共20大更上一層樓，無疑獲得了20大人事卡位的先機。

在2020年的人事變動中，東南沿海政壇高地繼續發揮作用，特別是出身浙江的官員不斷有新秀湧現。

12月初，隨著傳言抱恙的海南省委書記劉賜貴的到站下車，剛剛調任海南省委副書記的馮飛，被任命為海南代理省長。而日前浙江省委副書記、寧波市委書記鄭柵潔9月升任浙江省長。

「東南軍」在中共政壇色彩最為濃厚，早已經在當今中共占據要津。自18大至今已經8年，雖然少有資深東南軍，但是閩浙滬3省市依然在中共政壇版圖中扮演重要角色，不時輸送並醞釀出新一代的東南軍，他們預計在中共20大以及之後，成為政壇更為中堅的力量。

中共 中國

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