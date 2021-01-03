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訪全球唯一「天眼」 美媒嘆中國科技崛起

中國新聞組／北京3日電
中國貴州「天眼」開放美媒記者實地探訪。（取材自央視軍事）
中國貴州「天眼」開放美媒記者實地探訪。（取材自央視軍事）

2020年12月初，美國的阿雷西博射電望遠鏡坍塌後，位於中國貴州省平塘縣的射電望遠鏡成為了全球唯一的「天眼」。美國哥倫比亞廣播公司記者日前獲准對中國天眼實地探訪，記者在參觀後，感嘆中國迅速崛起的科技實力令人側目。

央視軍事報導，中國「天眼」的口徑高達500米，是目前全球最大也最靈敏的射電望遠鏡。由於採用了輕型支撐系統，中國天眼饋源艙平台的重量僅有30噸。相比之下，坍塌前的美國天眼、300米口徑阿雷西博望遠鏡的饋源平台有近千噸重。

美媒形容中國天眼「直徑超過5個足球場」，用於對外太空進行天文觀測。記者還發現了一件很有趣的事，天眼方圓5公里之內都被劃為電磁波寧靜保護區，「因為科學家們希望接收到的是數百萬光年之外的電磁波，而不是附近路人的手機信號」。

中國天眼對中國乃至全球的天文研究具有巨大的推動作用，當局宣布天眼將從2021年起向全世界科學家開放，引發高度關注。希望不僅能為中國的天文研究提供佐證，也能為世界的天文學界提供更多的觀測條件。

中國天眼自2011年開工建設，2016年落成，2020年1月通過國家驗收正式啟用。

法新社評論，在此前很長一段時間內，中國在天文觀測領域一直處於追趕狀態。天眼的建成以及開放，再次凸顯了中國迅速崛起的科技實力。

中國貴州「天眼」開放美媒記者實地探訪。（取材自央視軍事）
中國貴州「天眼」開放美媒記者實地探訪。（取材自央視軍事）
坍塌的美國天眼。（取材自央視軍事）
坍塌的美國天眼。（取材自央視軍事）
中國貴州「天眼」這個由6根鋼索拖動的平台專門負責收集望遠鏡反射面接收到的外太空信...
中國貴州「天眼」這個由6根鋼索拖動的平台專門負責收集望遠鏡反射面接收到的外太空信號。（取材自央視軍事）

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