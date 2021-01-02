不敢打國產疫苗？ 張文宏：領導先打，起示範作用

中國國藥集團新冠疫苗獲批准上市，但不少民眾對打國產疫苗有疑慮，圖正在實行封閉管理的順義區高麗營鎮張喜莊村。 （中新社）

中國 國藥集團新冠疫苗 獲批准上市，國藥集團表示其疫苗有效率79%，但不少民眾對打國產疫苗有疑慮；上海復旦大學附屬華山醫院感染科主任張文宏表示，「領導先打可起到示範帶頭作用」。

法廣報導指出，民眾對國產疫苗有疑慮，除了過去幾次醜聞，輝瑞等疫苗安全性有效率遠高於國產疫苗，也進一步加深疑懼；此外，日前還傳出復星集團訂購1億支輝瑞—德國生物技術公司的疫苗，有不少網民指這是專供的特權階層使用的。

據報導，還有分析指出，中國疫苗受到懷疑，與透明度不夠有很大關聯；比如國藥集團的新冠疫苗只公布三期臨床試驗中期分析結果，既沒有完成三期臨床試驗，也沒有公布具體數據。

人民日報大江東工作室日前專訪張文宏，他回應民眾的各種疑問，例如中國多省出現本土病例，上海能否頂得住壓力？滅活疫苗的安全性如何？尤其關於疫苗接種是否領導先打引起眾多關注。

他在回答這一問題時明確表示：「我在很多場合說過，領導先打疫苗，大家看領導打了都沒事，就更放心。」他說：「遲早都要打，領導早點打還可以起示範作用」。

張文宏指出，隨著國際與中國兩款疫苗的幾乎同步上市，為全球協同抗疫開啟了序幕。「如果一切順利，2021年下半年疫情 將好轉」。

張文宏昨天在其個人微博發表「2020年漫漫長夜終於迎來曙光」的文章指出，2020年1月1日因發現新冠肺炎病例，武漢宣布關閉武漢海鮮市場，這是中國主動抗擊新冠疫情的標誌性日期。「展望2021年，我們將會迎來艱苦但光明的未來。」

他指出，中國與國際兩款疫苗各具特點，無論是哪款疫苗，只要能提高疫苗接種率，對全球協同抗疫都至關重要。

張文宏預期，鑒於中國民眾在抗疫中形成的積極心態與政府的「人民至上，生命至上」原則，中國疫苗的逐步推進將會快於國際社會。

他表示，目前中國的病毒檢測和追溯能力都已遠遠超過去年初，具備「快速反應、及時處置、精準防控、動態清零」的能力。隨著疫苗的覆蓋率逐漸升高，「和病毒這場戰爭的天平已經向人類傾斜」。

不過，張文宏也提醒，對於全球性的疫苗接種覆蓋速度仍不能過於樂觀。在疫苗的全國性和全球性覆蓋得到廣泛實施前，中國仍面臨巨大的輸入性疫情壓力。