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北京防疫規格提高 新入職人員須持核酸檢測證明

中國新聞組／北京2日電
北京市順義區發生局部聚集性疫情，圖為北京急救中心順義分中心和一處隔離酒店通道。（新華社）
北京市順義區發生局部聚集性疫情，圖為北京急救中心順義分中心和一處隔離酒店通道。（新華社）

北京新冠疫情新增5本土病例，順義區升為中風險後，北京現有6個中風險地區。順義區現已停辦線下聚集性商業活動，禁止集體性聚餐、年會等活動，暫停開放影劇院、游泳館等人員聚集場所，防止人員聚集。

新京報報導，近期，北京市通報，順義區1名境外輸入無症狀感染者及1名確診病例的工作地點涉及朝陽區。朝陽區組織福碼大廈相關人員分別在病例出現後的第一天、第七天、第十四天進行三輪核酸檢測，目前已完成第一輪檢測，共計採樣2907人，結果均為陰性。

北京市疾控中心副主任龐星火表示，出現散發病例以來，先後組織順義、朝陽等區在一定範圍內開展核酸檢測。此次篩查實行應檢盡檢，不分年齡大小。針對老人、幼兒等群體，在採樣場所提供優先檢測服務，必要時上門檢測，確保實現不漏一人。

政府新聞發言人徐和建說明，根據疫情防控小組工作部署，即日起，在新冠肺炎疫情防控期間，所有新入職員工，須持有入職當日(含)前3日內核酸檢測陰性證明或出示北京健康寶核酸檢測頁面。

北京市順義區委常委、常務副區長支現偉表示，順義區停辦線下聚集性商業活動，禁止集體性聚餐、年會等活動，暫停開放影劇院、游泳館等人員聚集場所，防止人員扎堆聚集。支現偉呼籲順義市民非必要不出順義，在順義過年，順義區將全力以赴做好保障工作。

12月29日，在北京市順義區旺泉街道宏城花園社區出入口，社區工作人員（左）指導居...
12月29日，在北京市順義區旺泉街道宏城花園社區出入口，社區工作人員（左）指導居民測量體溫。（新華社）
北京福碼大廈已拉起警戒線。（視頻截圖）
北京福碼大廈已拉起警戒線。（視頻截圖）

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