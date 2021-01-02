新冠變種病毒傳入中國 專家：不必恐慌

中國近來境外輸入和本土病例增加，變異病毒也入境，傳出確診病例的小區加強防疫。（新華社）

英國 的新冠變種病毒傳入中國 ，中國疾控中心病毒病所所長許文波表示，目前新冠病毒變異株與既往變異株的致病性、嚴重性或者病死率未見差異，致病性尚無明顯變化，不必恐慌。

中國疾病預防控制中心日前表示，研究人員在一名23歲女性身上發現了這種新毒株，該名女性於去年12月14日從英國乘飛機抵達上海機場後接受了檢測 。

據央視報導，許文波指出，上海發現的變異株基因檢測結果表明變異株對細胞感染力增強，但在人間傳播力與人類社會活動、冬季的氣候和人群的自我防護措施緊密相關。

許文波並稱，目前尚未發現新冠病毒變異株對中國上市的滅活新冠疫苗的免疫效力產生影響。主流核酸診斷試劑是針對的新冠病毒雙靶標基因，N基因和ORF1ab基因，蛋白基因變異不影響核酸試劑的敏感性和特異性，上海變異株就是本土核酸試劑檢測出來的。

他強調，民眾不必恐慌，一定要繼續嚴格落實現有防控措施，加強個人防護意識。

澎湃新聞報導，針對由境外移入上海的英國變異病毒感染病例，上海復旦大學附屬華山醫院感染科主任張文宏表示，這個病例其實沒有任何特殊，與任何一個感染新冠肺炎的其他患者沒有區別；患者目前已經核酸轉陰，並離開隔離病房。

張文宏表示，為了打消大家的疑慮，他特地去翻看了這個患者的病歷，「因為沒有任何特殊，所以原來根本就沒有注意」。他稱，該病例的症狀非常輕微，輕微到不需要他關注。患者目前已經核酸轉陰，離開隔離病房。

張文宏強調，對於變異病毒，不會有任何臨床上的特殊性。關於傳播力可能會略微有所增加，但是目前中國的隔離措施，檢疫方法都很有效。