新冠吹哨醫師艾芬仍「被維穩」 右眼遭誤診失明

艾芬右眼視網膜脫落，幾近失明。（取材自上游新聞）

中國揭露新冠疫情 的兩位「吹哨人」醫師中，李文亮逝世近1年，民間試圖舉行紀念活動卻遭官方施壓。另外一位「吹哨人」、武漢 中心醫院急診科主任艾芬，近日卻傳出因為誤診導致右眼失明，目前她已經無法再上班。

上游新聞報導，艾芬5月時雙眼視力下降，前往愛爾眼科治療。院長王勇告訴她，其右眼患上白內障，做人工晶體植入手術，視力會恢復。她22日繳納2.9萬元手術費後進行手術。她指出，自己之後雖然反映眼睛還是看不清楚，但院方並不重視，10月間便出現視網膜剝離。

艾芬稱，她雖是醫學教授，但對眼科知識不太精通，在諮詢多名眼科醫生才得知術前眼底檢查是常規操作。在愛爾眼科治療時，她完全信任副院長王勇所說，直到人工晶體植入手術5個多月後，才得知右眼眼底變性，這延誤其治療時間。「做晶體植入花了2萬9千元，用激光治療眼底變性很便宜，愛爾會不會是為了多賺錢，忽略常規操作？」

對於艾芬在武漢愛爾眼科醫院的眼病診治事件，愛爾眼科醫院集團成立調查工作組，並於1月1日趕赴武漢調查。集團對艾芬所述病痛表示關心和同情，並願意提供後續治療幫助。

自由亞洲電台報導，一位在湖北省衛健委系統內工作的劉女士透露，李文亮的親屬及艾芬直到現在依然「被維穩」。其中，李文亮的遺孀帶著兩個孩子，回到了老家「艱難生活」，而李文亮的父母至今未能走出悲傷。但官方現在禁止他們對外發聲。

劉女士指出，2020年12月30日上午，名為「二湘」的微信 公眾號發表了紀念李文亮吹哨一周年的文章，內容「沒有說什麼過份的話」。但因為「二湘」是支持武漢作家方方的，就引起武漢官方高度緊張，層層施壓。

劉女士指出，武漢中心醫院受疫情影響，眼科部門已停止運作，艾芬2020年5月罹患眼疾也只能去私營醫院看病，導致被誤診，2個月前右眼已失明。然而，武漢醫院上上下下依然沒人敢公開發聲。