民法典上路 高空拋物究責、不能亂趕租客

民法典新增高空拋物可追償的條款，圖為小區的防高空拋物攝像頭。（取材自澎湃新聞）

被稱為「社會生活百科全書」的「中華人 民共和國民法典」（簡稱民法典）在1月1日正式施行。「民法典」被官方視為全面依法治國的「基礎性法律」。「民法典」7編、1260條中，民眾關切的高空拋物、租房保障、離婚30天冷靜期皆明確規範，對於確認私權利、保護私權利具有里程碑意義。

香港 01報導，國家主席習近平在去年5月29日專門針對實施「民法典」舉行中央政治局的集體學習。他在會上說：「這是一部體現對生命健康、財產安全、交易便利、生活幸福、人格尊嚴等各方面權利平等保護的「民法典」，對建設社會主義法治國家，推動人權事業發展和國家治理體系和治理能力現代化，都具有重大意義。」

「民法典」歷時五年編纂，共7編、1260條，各編依次為總則、物權、合同、人格權、婚姻家庭、繼承、侵權責任，以及附則。

對於民眾較為關注的「頭頂上的安全」問題，民法典進一步規定了高空拋物的法律責任，新增了建築物使用人在賠償後可追償的條款。明確了物管機構需履行防範義務、公安 等機關負有調查義務等。

民法典新增了居住權制度。居住權人有權按照合同約定，對他人的住宅享有占有、使用的用益物權，以滿足生活居住的需要。它滿足了不同層次、不同領域的社會需求。它對養老產業也很有意義，老年人可以將房屋所有權轉讓給金融機構等，但仍保留居住權，讓以房養老的難題有了法律依據。

民法典還規定了「買賣不破租賃」，沿用了合同法的原則，「使用權優先於房東所有權」，這意味著租房的有法律保障，不能隨意被「趕走」了。

報導指出，根據民法典法條，自婚姻登記機關收到離婚登記申請之日起30日內，任何一方不願意離婚的，可以向婚姻登記機關撤回離婚登記申請。前款規定期限屆滿後30日內，雙方應當親自到婚姻登記機關申請發給離婚證；未申請的，視為撤回離婚登記申請。

民法典在第四編人格權中，以第六章隱私權和個人信息保護專門明確了對個人信息的保護。