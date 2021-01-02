讀賣：44學者參與中「千人計畫」 日擬加強規管　

中國方面認為千人計畫是與國際合作的正常交流。（中通社資料照片）

繼美國 質疑中國 的「千人計畫」滲透美國各大聯邦研究機構後，日本 媒體披露，日本至少也有44名研究人員參與這項計畫。日本政府為防止關鍵經濟與安全保障技術外流，有意提出政策加強規管。

香港經濟日報報導，中國的「千人計畫」已實施12年，重點引進在海外學習工作的高層次人才。讀賣新聞指出，參與「千人計畫」的日本籍研究人員中，也有從日本政府領取高額研究經費補助後，再前往與中國軍隊相關的大學研究。

報導指出，有24名日本研究人員受訪承認曾參與「千人計畫」或接受其嘉獎等，另有20人在大學官網或個人網誌的介紹中，說明曾參與或跟該計畫有關。這次確認的44名日本籍研究人員中，有八人屬於跟中國軍隊相關的「國防七校」；其中五人是日本學術會議的前會員或前合作會員。之所以要參與「千人計畫」，不少研究人員看上的是，保證可以獲得高額研究經費，或是研究環境比日本有吸引力。

據報導，44人中的13人，在過去十年獲得日本「科學研究費助成事業」（科研費）補助，每個人包括共同研究在內所獲補助額都逾億日圓，13人加總科研費總額約45億日圓。

報導稱，不同於美國已對「千人計畫」強化監管技術外流，日本政府目前並未對參加「千人計畫」實施任何管制措施，也無法掌握實際狀況。日本政府有意參考美國制度等，在今年提出政策準則，以獲得政府資金補助的研究計畫作為對象，檢討要求這些研究人員在參加海外的人才延攬計畫，或是接受外國資金的時候，都必須公開。

另外，香港01指出，在此之前，日本共同社已有報導，稱在中國沿海地區某大學從事基礎科學研究的一名日本男子在網上被批評參與中國武器研究、被日本網友當作間諜。他表示「遭到無端指責，精神上很痛苦」。另一名在北京某大學從事研究的日本學者稱自己「甚至被日本的親屬當成『賣國賊』」。

二人均否定為中國軍事研究提供合作，強調「研究成果全部寫進論文並公開」，並指出「在保密性很高的軍事研究方面，雇用外國人對中國政府而言並無好處」。

共同社評論說，隨著日本削減研究預算，大學等就業崗位減少，很多學者前往海外。擔憂日本人理科研究生減少的聲音也十分強烈，普遍認為「日本的基礎研究處於危機狀況」。

今年4月份，中國實施已久的千人計畫突然消失，引起人們的注意。曾有中國學者透露，「千人計畫」一詞較為敏感，為保護華人科學家，在一些場合的用詞曾使用「國家特聘專家」，但截至目前，均已消失。