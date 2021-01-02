涉軍企 紐交所下架中3大電信巨頭

中國電信等三家電信業者支配了整個中國的流動電話事業。（路透）

紐約 證券交易所（NYSE）表示，正展開針對中國 移動、中國電信和中國聯通（香港）等三家中國電信業者的下市程序，以遵守川普政府的行政命令；該行政命令禁止美國 人投資疑似與中國解放軍有關聯的中企。

紐約證交所在2020年12月31日發布聲明表示，中國移動、中國電信和中國聯通（香港）三家公司的股票，將在2021年1月7日至11日間暫停交易，並已啟動這三家公司的下市程序。

紐約證交所表示，其法遵部門NYSE Regulation已達成決議，認定這幾家發行人不再適合掛牌，因為美國政府的行政命令，禁止提供所有能讓美國人交易中共軍方關聯企業的證券。

彭博資訊指出，這三家中國電信商都另外在香港掛牌，所有營收都來自中國，除了在美國上市，在美國的業務不多，且相較於香港，這三家公司在紐約證交所的交易量也很清淡，因此美中地緣政治衝突升溫之際，紐約證交所下市之舉的象徵意義較大。

美國總統川普2020年11月簽署一項行政命令，禁止美國人投資疑似由中共軍方掌控的中企，以中企濫用商業行為為由施壓北京。

這項命令已導致多家中國公司被剔除出MSCI、標普道瓊全球和富時羅素彙整的股價指數。

美國政府已對中國電信業實施一連串打壓措施。美國聯邦通訊委員會（FCC）去年5月禁止中國移動在美國營運，12月要求電信商移除華為製造的電信設備，並開始評估是否要允許中國電信在美國營運。中國電信美國部門去年6月告知FCC，該部門是總部設在美國的獨立事業，不受中國政府掌控。

自由亞洲電台報導，上述三家電信公司支配了整個中國的流動電話事業。中移動是中國最大的電信公司，市值達到1160億美元，1997年在紐交所上市，當時市值為42億美元。中國電信則在2002年在紐約上市，市值達225億美元。中國聯通2002年在紐約上市，目前市值180億美元。

另據觀察者網報導，2020年12月31日，中國銀保監會官網發布「中國銀保監會相關部門負責人就近期媒體關注問題答記者問」指出，針對今年以來，美國依據其國內法律，單方面對中國公民和法人實體實施制裁，違反了國際法和國際關係基本準則。「我們對此絕不承認，絕不接受。」

銀保監會並稱，美方制裁措施在中國和香港都不具備法律效力。中方將堅定支持金融機構依法合規開展業務，為包括香港和中國公民在內的所有客戶提供公平優質的金融服務。