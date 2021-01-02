與中簽協定 美批歐盟「連遮羞布都不要了」

中國國家主席習近平(中)2020年12月30日在北京同德國總理梅克爾(左上)、法國總統馬克宏(右上)、歐洲理事會主席米歇爾(左下)、歐盟委員會主席馮德萊恩(右下)舉行視頻會晤。(新華社)

中國 和歐盟 在2020年底完成簽署中歐投資協定，消息傳出，引發美國 官員和國會議員等痛批，稱歐盟為了打開中國市場，「連遮羞布都不要了」，但也承認這項協定所造成在地緣政治方面的影響，將是美國必須面對的更大挑戰。

美國之音報導，歐盟不顧美國的反對以及對中國人權問題的擔憂，和中國在拜登政府上任前夕簽下這項雙邊投資協定，已在華盛頓引發強烈反彈。

美國保守的經濟評論人士摩爾（Stephen Moore）談到歐盟簽下這項協定時說，「這就像我們這個時代的綏靖」，「歐洲人怎麼能站在中國一邊而不是美國呢？」

川普總統的貿易顧問納瓦羅也批評說，這是歐洲對中國做出的妥協，但他也承認，當中共試圖與歐州結盟時，這個協定在地緣政治方面的影響將是美國必須面對的更大問題。

川普的副國家安全顧問博明抨擊說，「歐盟委員會不顧（中國）惡劣的踐踏人權狀況而匆忙與北京合作，把遮羞布給撤掉了」，並稱一些歐洲官員和評論人士聲稱川普政府阻礙了更深層次的跨大西洋合作，但現在很清楚，這是歐洲主要官員們做的事情。

但美國的連串批評也引來不滿。對博明的說法，報導引述歐洲議會的德國議員萊茵哈．布蒂科弗（Reinhard Butikofer）在推特上說：他不能同意這種將川普總統未能與歐盟合作的所有責任都推到歐盟身上的令人驚訝的做法，歐盟應該向前看並重新學習跨大西洋合作。

喬治華盛頓大學經濟學家蓋保德（Albert Keidel）認為，中歐簽署投資協定表明，歐洲並不認同「遏制」中國的主張。他說：「希望中歐協定將是一個警鐘：即我們的盟友（也許澳洲除外）對美國反對中國的極端主義並不買帳並推動美國新團隊更具和解性」。

紐約時報報導則指出，這個投資協定還需歐盟成員國議會和歐洲議會的批准，預料歐洲和美國的政治反對派最終可能使這個協定擱淺。

香港01報導，美國貿易代表辦公室2020年底發聲明指出，將向飛機製造零件和部分無氣葡萄酒，以及法國和德國的干邑白蘭地增加關稅。有分析認為，在歐盟和中國簽署投資協定之後，美國可能會加大對歐盟的反擊力度。

中國外交部長王毅昨天則說，中美關係陷入前所未有的困境，根本原因在於美國當政者採取了完全錯誤的對華政策。當前中美關係已來到新的十字路口，希望美國新政府重開對話，兩國重啟合作。