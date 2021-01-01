受在美家屬牽連？維族醫師遭判刑20年

一名維族醫師古麗仙因為家人在美從事民權運動，遭當局判處20年刑期。12月31日，中國 外交部證實判刑消息，美助理國務卿 戴斯要求中國釋放該名醫師。發言人汪文斌指古麗仙因參與恐怖組織罪被判刑，要求美方停止利用涉疆問題干涉中國內政。另外，在1112廣州大抓捕之後，維權人士韋亞妮確認被拘捕，但具體案情尚不明朗。

路透報導，維族醫師古麗仙（Gulshan Abbas）的女兒齊巴在美國 國會及行政當局中國委員會簡報中表示，她的母親古麗仙2018年9月突然失蹤，接著在去年3月被控牽涉恐怖主義遭判20年刑期，痛批當局的判決荒謬。古麗仙的姐姐羅山指原因是齊巴與哥哥沙里特在美從事人權運動有關。

負責民主、人權及勞權事務的美國助理國務卿戴斯卓（Robert Destro）在推特上，要求釋放古麗仙；齊巴則表示，她的母親是一名醫療專業人士，沒有政治色彩，一生幾乎都在幫助他人，另提到她有包括高血壓等身體健康狀況。

法廣網報導，對於美方要求放人，中國外交部發言人汪文斌31日回應，古麗仙因參加恐怖組織罪、幫助恐怖活動罪、聚眾擾亂社會秩序罪被中國司法機關依法判刑。汪文斌也敦促美方一些政客尊重事實，停止編造謊言，誣衊抹黑中國，停止利用涉疆問題干涉中國內政。

自由亞洲電台報導，廣州國安局以涉嫌顛覆國家政權為由，11月12日在廣州對民運人士展開大抓捕之後，近日又有一維權人士韋亞妮被確認拘捕。目前已有五人涉案，均被廣州市國安局指定監視居住。