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身價778億超越馬雲 「農夫山泉」鍾睒睒躍亞洲首富

中國新聞組／北京1日電

中國瓶裝水製造商「農夫山泉」股價飆漲，創辦人鍾睒睒的身價水漲船高；據彭博億萬富豪指數，鍾睒睒的財富淨值今年飆升至778億美元，超越印度信實工業集團董事長安巴尼、中國阿里巴巴馬雲等大亨，成為亞洲首富，全球排名第11。

現年66歲的鍾睒睒很少接受媒體採訪，不參與政治，他的商業利益也未與地產大亨等其他富裕家族掛勾，因而被媒體稱為「獨狼」。

鍾睒睒曾從事新聞、蘑菇種植和醫療健保等產業，他的成功歸功於兩大領域；今年4月，鍾睒睒讓疫苗製造商北京萬泰生物藥業上市。另外，農夫山泉成為香港最熱門的首次公開發行股票（IPO）公司之一。自上市以來，農夫山泉的股價已上漲155%，萬泰的股價上漲逾2000%。鍾睒睒的身家今年暴增709億美元，是全球史上財富累積速度最快者之一。

花旗集團分析師日前表示，農夫山泉已鞏固市場主導地位並產生了大量現金流；這項消息激勵公司股價本周締造新高。

鍾睒睒排名上升之際，中國科技公司則因政府加強審查而受重挫。馬雲今年一度成為亞洲首富，但他的財富淨值已經從10月時的617億美元的高峰縮水至512億美元。

澎湃新聞報導，鐘睒睒出生於浙江杭州，曾在浙江日報農村部做過5年記者。今年浙江日報一篇名為「B面鐘睒睒記者出身的獨狼老闆」文章中，還稱他是浙商中最會寫稿子的人。

1988年初，中國正式批准設立海南經濟特區，隨之湧起一波海南淘金熱，鐘睒睒也緊跟著下海。不過，鐘睒睒沒有加入炒樓大軍，反而是看中了保健品行業，經過幾年的拼搏，創辦了養生堂一炮而紅，隨後還打造十多個涉足保健品、生物製藥、飲料、食品的品牌和產品。

1996年，已經擁有千萬身價的鐘睒睒回到杭州建立浙江千島湖養生堂飲用水公司（農夫山泉的前身），不過當時市場上已有娃哈哈、康師傅等多家知名飲用水品牌。

鐘睒睒另闢蹊徑，把健康和更具消費潛力的市場聯繫起來，將品牌取名「農夫山泉」，還打出了大自然的搬運工的廣告口號。浙江日報稱，鐘睒睒所創立的每一個品牌常常是拋開產品屬性制約，通過情感和概念上的獨到策劃，尋求消費者的共鳴。

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