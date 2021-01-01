我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖看疫情：全美確診將破2000萬 加州逼近230萬

原訂4日到期…舊金山宣布居家令無限期延長

罕見！習近平新年賀詞背景上新 13張照片首次上架

中國新聞組／北京1日電
習近平2020年2月10日到北京地壇醫院，察看新冠肺炎感染者住院診療情況。(取材自北京青年報)
習近平2020年2月10日到北京地壇醫院，察看新冠肺炎感染者住院診療情況。(取材自北京青年報)

國家主席習近平12月31日發表了2021年新年賀詞。而新年賀詞的「背景」、他辦公室書架上的那些照片上新了，有13張是首次「上架」。

北京青年報微信公眾號「政知見」指出，2013年習近平第一次發表新年賀詞以來，他辦公室書架上的那些照片，也成為大家十分關注的新年賀詞的「背景」。今年辦公室書架上的照片變化不少。

這張習近平一家三口的合影今年第一次出現在他的書架上。(取材自北京青年報)
這張習近平一家三口的合影今年第一次出現在他的書架上。(取材自北京青年報)

據報導，書架上共擺放了21張照片，比去年增加了三張，其中13張都是首次「上架」。13張首次「上架」的照片中，有八張都拍攝於今年。個人照中，彭麗媛年輕時的單人照、習近平年輕時的照片、習近平和彭麗媛攙扶著母親齊心、習近平和彭麗媛在圓明園大水法前的合影等四張，都是今年首次「上架」。

報導說，拍攝時間在今年的八張照片都是工作照，其中兩張照片都與抗疫有關。

這是習近平年輕時的照片，從2020年新年賀詞開始出現在他的書架上。(取材自北京青...
這是習近平年輕時的照片，從2020年新年賀詞開始出現在他的書架上。(取材自北京青年報)

一張是2月10日，新冠肺炎疫情突如其來。習近平到北京地壇醫院，察看新冠肺炎感染者住院診療情況。照片中，他握拳做出「加油」的手勢為全國的醫務工作者鼓勁：「一定要樹立信心！一定會勝利的！」；另一張是3月10日，在抗擊新冠肺炎疫情的關鍵時刻，習近平趕赴「封城」47天的武漢。在社區生活物資集中配送點，習近平詳細詢問米麵糧油和新鮮蔬菜水果等生活物資的採購供應情況。

2020年春節前夕，習近平赴雲南考察。圖為習近平離開騰沖市三家村中寨司莫拉佤族村...
2020年春節前夕，習近平赴雲南考察。圖為習近平離開騰沖市三家村中寨司莫拉佤族村時的場景。(取材自北京青年報)

另外有兩張則和雲南有關的照片。一張是2020年1月19日，春節前夕，習近平赴雲南考察。鄉親們唱著「阿佤人民唱新歌」，簇擁著習近平走出村口，歌聲笑聲在村寨久久迴盪；另一張是1月19日，習近平來到邊陲的雲南某邊防營，看望慰問官兵。

這是彭麗媛年輕時的單人照，今年第一次出現在習近平的書架上。(取材自北京青年報)
這是彭麗媛年輕時的單人照，今年第一次出現在習近平的書架上。(取材自北京青年報)
這張照片今年第一次出現在習近平的書架上。照片中，習近平和夫人彭麗媛攙扶著母親齊心...
這張照片今年第一次出現在習近平的書架上。照片中，習近平和夫人彭麗媛攙扶著母親齊心。(取材自北京青年報)

習近平 新冠肺炎 北京

上一則

查「螞蟻們」網路非法集資 銀保監會放話全面整頓

下一則

習近平2021新年賀詞 讚抗疫「每個人都了不起」

延伸閱讀

「我批評，你們自我批評」 看中共生態

「我批評，你們自我批評」 看中共生態
中歐投資協定談成 習：展現中方高水平對外開放決心

中歐投資協定談成 習：展現中方高水平對外開放決心
華爾街日報：習近平對外強勢 歐洲往華府強硬路線靠攏

華爾街日報：習近平對外強勢 歐洲往華府強硬路線靠攏
習近平：脫貧攻堅勝利 全面推進鄉村振興

習近平：脫貧攻堅勝利 全面推進鄉村振興

熱門新聞

邱先甫位於金牛區家中的藏品。（取材自紅星新聞）

80歲成都富商身家10億 妻卻兩度訴離…竟是為了這原因

2020-12-26 10:00
阿里巴巴創辦人馬雲。 美聯社

馬雲跌落神壇背後 分析：仇富情結與監管改變

2020-12-28 08:20
傅雷家書。（取材自豆瓣）

傅聰父文革時自縊 寫給兒的「家書」成了中國父母聖經

2020-12-29 02:29
小趙喝了「石墨生花」拿來摻有迷藥的易拉罐飲料後被性侵的過程，都被車載的一個攝像頭給記錄了下來。（視頻截圖）

色老頭迷姦女網友 車載攝像頭全都錄 手機還有418個被害人視頻

2020-12-28 13:00
王男多提了錢，並以銀行窗口這塊「離櫃概不負責」的牌子為由，表示自己沒必要主動退錢。（取材自瀟湘晨報）

「離櫃概不負責」 取4千銀行給4萬 山東男拒還有理?

2020-12-25 12:00
在一張小紙片上，孫奶奶寫下了她的苦惱。（取材自錢江晚報）

不想被關…91歲老奶奶哭喊要回家 4子女硬是不准養老院放人

2020-12-26 14:00

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
威州驚傳醫療機構員工故意銷毀疫苗 損失超過500劑

威州驚傳醫療機構員工故意銷毀疫苗 損失超過500劑

玄彬、孫藝真祕戀8個月 緋聞在元旦成真了

玄彬、孫藝真祕戀8個月 緋聞在元旦成真了
全美20州元旦起調高最低工資

全美20州元旦起調高最低工資
川普提早返回華府 海湖莊園跨年派對賓客被放鴿子

川普提早返回華府 海湖莊園跨年派對賓客被放鴿子
華人七旬在美國做口罩生意 二度創業卻遇到滑鐵盧

華人七旬在美國做口罩生意 二度創業卻遇到滑鐵盧