罕見！習近平新年賀詞背景上新 13張照片首次上架

習近平2020年2月10日到北京地壇醫院，察看新冠肺炎感染者住院診療情況。(取材自北京青年報)

國家主席習近平 12月31日發表了2021年新年賀詞。而新年賀詞的「背景」、他辦公室書架上的那些照片上新了，有13張是首次「上架」。

北京 青年報微信公眾號「政知見」指出，2013年習近平第一次發表新年賀詞以來，他辦公室書架上的那些照片，也成為大家十分關注的新年賀詞的「背景」。今年辦公室書架上的照片變化不少。

這張習近平一家三口的合影今年第一次出現在他的書架上。(取材自北京青年報)

據報導，書架上共擺放了21張照片，比去年增加了三張，其中13張都是首次「上架」。13張首次「上架」的照片中，有八張都拍攝於今年。個人照中，彭麗媛年輕時的單人照、習近平年輕時的照片、習近平和彭麗媛攙扶著母親齊心、習近平和彭麗媛在圓明園大水法前的合影等四張，都是今年首次「上架」。

報導說，拍攝時間在今年的八張照片都是工作照，其中兩張照片都與抗疫有關。

這是習近平年輕時的照片，從2020年新年賀詞開始出現在他的書架上。(取材自北京青年報)

一張是2月10日，新冠肺炎 疫情突如其來。習近平到北京地壇醫院，察看新冠肺炎感染者住院診療情況。照片中，他握拳做出「加油」的手勢為全國的醫務工作者鼓勁：「一定要樹立信心！一定會勝利的！」；另一張是3月10日，在抗擊新冠肺炎疫情的關鍵時刻，習近平趕赴「封城」47天的武漢。在社區生活物資集中配送點，習近平詳細詢問米麵糧油和新鮮蔬菜水果等生活物資的採購供應情況。

2020年春節前夕，習近平赴雲南考察。圖為習近平離開騰沖市三家村中寨司莫拉佤族村時的場景。(取材自北京青年報)

另外有兩張則和雲南有關的照片。一張是2020年1月19日，春節前夕，習近平赴雲南考察。鄉親們唱著「阿佤人民唱新歌」，簇擁著習近平走出村口，歌聲笑聲在村寨久久迴盪；另一張是1月19日，習近平來到邊陲的雲南某邊防營，看望慰問官兵。