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習近平2021新年賀詞 讚抗疫「每個人都了不起」

中國新聞組／北京1日電
國家主席習近平31日發表2021年新年賀詞。圖為新年賀詞的「背景」、習近平書架上的1979年習近平和父親習仲勳在海南三亞合影照。(取材自北京青年報)
國家主席習近平31日發表2021年新年賀詞。圖為新年賀詞的「背景」、習近平書架上的1979年習近平和父親習仲勳在海南三亞合影照。(取材自北京青年報)

國家主席習近平31日晚發表2021年新年賀詞，他在賀詞中大篇幅回顧抗擊新冠肺炎疫情，並稱「每個人都了不起」，並以「經過一年的風雨」暗喻外交處境，對於兩岸、港澳議題則隻字未提。不過，31日上午的全國政協新年茶話會上他提到，去年一年中國堅持一個中國原則和九二共識，堅決維護台海和平穩定。

來源：YouTube

據央視報導，習近平首先表示，2020年是極不平凡的一年。面對突如其來的新冠肺炎疫情，「我們以人民至上、生命至上詮釋了人間大愛，用眾志成城、堅忍不拔書寫了抗疫史詩」。在外交事務部分，他稱，經歷一年風雨，比任何時候都更深切體會「人類命運共同體」的意義。

習近平強調，「平凡鑄就偉大，英雄來自人民。每個人都了不起！向所有不幸感染的病患者表示慰問！向所有平凡的英雄致敬！我為偉大的祖國和人民而驕傲，為自強不息的民族精神而自豪！」

他接著提及經濟社會發展，指出「十三五」規畫收官，「十四五」規畫全面擘畫，提及在疫情當中，中國是世界主要經濟體中率先實現正增長。

他接著細數，糧食生產獲「十七連豐」。「天問一號」、「嫦娥五號」、「奮鬥者」號等科學探測實現重大突破，中國還抵禦嚴重的洪澇災害。去全面建成小康社會上也取得了「歷史性」成就，脫貧攻堅取得勝利。

他表示，今後會更深化改革、擴大開放。

而歷經一整年的疫情，他稱，「我們比任何時候都更加深切體會到人類命運共同體的意義。」在與其他元首與國家交流時，談得最多的都是團結抗疫。

展望明年，他強調，明年是中共建黨百年，「我們秉持以人民為中心，永保初心、牢記使命，乘風破浪、揚帆遠航，一定能實現中華民族偉大復興」。

另據本報系聯合報報導，中國全國政協31日上午舉辦新年茶話會，習近平在會上發表談話。習近平表示，今年堅持以「一國兩制」方針，促進港澳經濟發展與社會穩定；堅持堅持一個中國原則和「九二共識」，堅決維護台海和平穩定。

中國 習近平 疫情

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