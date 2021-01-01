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英國變種新冠病毒確診 中國出現首例 「巨大潛在威脅」

中國新聞組／北京1日電

中國國家疾控中心報告說，中國已經發現了首例英國變種新冠病毒確診病例，患者是一名23歲的女學生。

美國之音報導，這種病毒變異發生以後，世界各國迅速中斷與英國的旅行聯繫，阻止其向外擴散。科學家說，變種病毒比原來的病毒的傳染力增加40-70%。

中國國家疾控中心在12月31日出版的周刊上說，上海發現的這起變種病毒病例是一名12月14日從英國返回的學生。這名患者抵達上海當天就對新冠病毒檢測呈陽性，同日被送往一家當地醫院隔離。研究人員在12月24日通過對她的樣本進行基因序列檢測，發現這個病毒菌株與11月在上海檢測到的菌株不同，這種病毒就是在英國出現的「VUI202012/01」病毒株。這種病毒株的一個重要特性是有著更強的人際傳播能力。

文章說，這個病例對中國的新冠病毒防控工作「構成了巨大的潛在威脅」。

中國外交部上周宣布，中國與英國航線「無限期」中斷。

上海的這名病人已經被轉移到某處指定醫療機構進行隔離。有關方面已經開始對與她有密切接觸的人展開調查。

中國國家衛健委12月31日報告說，30日新增病例25例，其中9例是本土感染，發生在北京、遼寧和黑龍江，16例來自境外。

自由亞洲電台報導，傳染性極強的新冠病毒變種毒株最先在英國被發現，隨後法國、瑞士、西班牙等多個歐洲國家都報告了新變種的確診病例，而這類傳染病例還開始在日本、南非、加拿大等國出現。

中國 英國 檢測

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