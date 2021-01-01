估5600億…中國國產新冠疫苗上市 推「全民免費接種」

國藥中生北京新冠滅活疫苗獲國家藥監局批准附條件上市，成為中國首個獲批上市的新冠疫苗。圖為工作人員在疫苗分包裝車間內檢查產品包裝質量。(新華社)

國藥中生北京 新冠滅活疫苗 獲國家藥監局批准附條件上市，成為中國 首個獲批上市的新冠疫苗。國家衞健委表示，接著將在「全民免費的大前提下」，推動全人群免疫的大規模接種。有媒體估計，中國藉由免費施打疫苗獲得群體免疫，約需花至少5600億元人民幣（約857億美元）。

綜合報導，國務院聯防聯控機制昨天宣布，國藥中生北京新冠滅活疫苗已獲得國家藥監局批准附條件上市；該疫苗三期臨床試驗期中分析數據可達保護效率79.34%。

國家衞健委副主任曾益新表示，國產新冠疫苗在緊急使用階段累計逾450萬劑次接種，證明安全性良好。國藥中生總裁吳永林表示，根據一、二期臨床數據，接種疫苗六個月後抗體仍能夠維持在較高水平。

國務院聯防聯控機制科研攻關組疫苗研發工作組組長鄭忠偉昨天在發布會上表示，國產新冠疫苗定價遵循兩個原則，一是公共產品的屬性，一是以成本作為定價的依據。

鄭忠偉指出，第一步接種對象以高風險人群、重點人群為主，第二步高危人群，第三步全人群的接種。大規模接種下，成本會得到大幅度下降，「我們堅信，新冠病毒疫苗的價格一定是在老百姓可接受的範圍內」。對此，曾益新則補充說，「肯定是為全民免費提供，這是一個大前提」。

曾益新表示，傳染病的消滅還是得靠疫苗，中國計畫通過新冠疫苗的接種，建立全人群的免疫，進而控制疫情。一般認為，疫苗的接種率要達到60%甚至70%才能建立全民保護，已批准的國產疫苗安全性、有效性都有證據，所以將倡導老百姓積極接種。

在產能方面，工業和信息化部消費品工業司負責人毛俊鋒表示，國藥中生北京公司、國藥中生武漢公司、北京科興中維已完成今年的產能建設，下一步將提升產能，滿足國內大規模接種需求。

至於全民免費接種新冠疫苗要花多少錢？財經雜誌報導，以疫苗接種覆蓋到70%人群可達群體免疫效果來推估，中國至少需9.8億人接種，若依國產疫苗每劑平均200元、每人接種兩劑計算，僅疫苗支出就需3920億元；全民14億人接種需5600億元。

至於疫苗能否應對變種後的病毒，中國科技部副部長徐南平表示，專家研判的結果是目前沒有證據證明變種病毒會對疫苗使用效果構成實質性影響，但對變種問題會高度重視。