美媒：中疫苗遇尷尬? 民眾心聲「讓領導先打疫苗」

中國各地已有百萬人接種新冠疫苗。（Getty Images)

中國 新冠病毒疫苗 的研製過程和質量備受質疑，一篇署名文章「中國人的心聲：讓領導先打疫苗」曝出民眾對於疫苗資訊不透明帶來的疑慮。對於各地動員民眾施打疫苗現況，部份醫務人員仍然是拒絕接種的。有專家提出，「要打還是領導幹部先打」。疫苗接種問題於是凸顯了官員與民眾關係的政治色彩。

美國 之音報導，近日流傳一段視頻引發輿論關注。上海復旦大學附屬華山醫院感染科主任張文宏教授22日在一次會議上，就當局針對接種國產新冠病毒疫苗進行層層動員和測試摸底，很多醫務人員拒絕接種的情況發表了個人看法。

張文宏說「你有10%接種也好、20%接種也好，其實我們都不著急的」。他還說，「那今天誰要應該先打？我個人覺得，現在要打是領導幹部要先打」。

江蘇鎮江市疫苗接種摸底緊急通知顯示，當地官員沒有一個人報名。上海11月的類似緊急摸底顯示，醫護人員都不願意接種，其中楊浦區中醫醫院超過9成的醫護人員拒絕打疫苗。

安徽居民周先生表示「我肯定不去第一個接種」，他認為這個疫苗還不可靠，要得到國際認可。國際認可這個中國疫苗可以使用，老百姓才能放心地使用。「新冠疫苗是不是毒疫苗，我想，我們都還不清楚」。

原中國青年報冰點雜誌編輯李大同表示，中國疫苗信息太不透明，究竟做過多少人的實驗，一期二期三期結果怎麼樣？副作用怎能樣？現在都不透明，不知道，那誰敢打啊。他覺得張文宏說得很對，什麼時候打呢？「只有等領導們都打完了，你就可以打了」。

目前中國接種疫苗的策略是「兩步走」，第一步針對重點人群接種，第二步，隨著疫苗獲批上市，產量逐步提高後，將會使用更多疫苗。

北京袁先生對中國疫苗很有信心，他覺得中國的疫苗在中東、非洲，都已經打了。他認為中國疫苗副作用小，全國案例也沒有多少，「都是零零星星的，分散性的」。