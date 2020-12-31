保護力79% 國藥集團疫苗首獲准上市

國藥集團研發的新冠疫苗保護力達79%，已獲准上市。（取材自新華網）

國藥集團中國 生物北京 公司研發的新冠滅活疫苗 30日公布Ⅲ期期中分析結果，接種兩針後能產生高滴度抗體，針對由新冠病毒感染引起疾病的保護效力為79.34%，已提出上市申請。國務院聯防聯控機制31日上午舉行記者會，會上宣布國藥研發的新冠肺炎疫苗獲准附條件上市。這是中國首款獲准上市的新冠病毒疫苗。

根據國藥集團中國生物北京公司公布的Ⅲ期期中分析結果，數據顯示，疫苗接種後安全性良好，免疫程序兩針接種後，疫苗組接種者均產生高滴度抗體，中和抗體陽轉率為99.52%，疫苗針對由新冠病毒感染引起的疾病的保護效力為79.34%。目前，國藥集團中國生物北京公司已正式向國家藥監局提交附條件上市申請。

文匯報報導，中國三款新冠滅活疫苗從今年7月開始獲准緊急使用，並在阿聯酋、巴西、印尼、土耳其等國開展Ⅲ期臨床試驗；國藥中生北京公司新冠疫苗是其中最先公布期中分析數據的疫苗。

報導指出，衡量疫苗要從安全性、有效性、可及性、適應性等多方面關注。滅活疫苗在安全性方面技術路線成熟，國藥集團這款疫苗中和抗體陽轉率為99.52%，意謂幾乎所有人接種後理論上都能產生抗體；且相較國外，中國新冠滅活疫苗只需在攝氏2至8度儲運，提升可及性；在產能及適應性方面，國藥集團預計明年生能達10億劑以上，且Ⅲ期臨床覆蓋人群及國別量也創全球第一。

BBC報導，從數據來看，國藥集團疫苗的有效性低於已經在其他國家使用的莫德納（Moderna）和輝瑞/BioNTech疫苗95%的保護率，但高於世界衛生組織對新冠疫苗有效性50%的門檻。劉敬楨11月時曾表示，已有數十個國家向國藥集團提出購買需求。

國家藥監局副局長陳時飛31日表示，藥監局於30日批准國藥新冠肺炎疫苗附條件上市。國家衛健委副主任、曾益新指出，將對符合條件的群眾逐步實現「應接盡接」。