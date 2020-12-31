我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖看疫情：全球逾180.5萬人死 美占34.2萬

港律政司上訴成功！黎智英保釋撤銷 再度還押

保護力79% 國藥集團疫苗首獲准上市

中國新聞組／北京31日電
國藥集團研發的新冠疫苗保護力達79%，已獲准上市。（取材自新華網）
國藥集團研發的新冠疫苗保護力達79%，已獲准上市。（取材自新華網）

國藥集團中國生物北京公司研發的新冠滅活疫苗30日公布Ⅲ期期中分析結果，接種兩針後能產生高滴度抗體，針對由新冠病毒感染引起疾病的保護效力為79.34%，已提出上市申請。國務院聯防聯控機制31日上午舉行記者會，會上宣布國藥研發的新冠肺炎疫苗獲准附條件上市。這是中國首款獲准上市的新冠病毒疫苗。

根據國藥集團中國生物北京公司公布的Ⅲ期期中分析結果，數據顯示，疫苗接種後安全性良好，免疫程序兩針接種後，疫苗組接種者均產生高滴度抗體，中和抗體陽轉率為99.52%，疫苗針對由新冠病毒感染引起的疾病的保護效力為79.34%。目前，國藥集團中國生物北京公司已正式向國家藥監局提交附條件上市申請。

文匯報報導，中國三款新冠滅活疫苗從今年7月開始獲准緊急使用，並在阿聯酋、巴西、印尼、土耳其等國開展Ⅲ期臨床試驗；國藥中生北京公司新冠疫苗是其中最先公布期中分析數據的疫苗。

報導指出，衡量疫苗要從安全性、有效性、可及性、適應性等多方面關注。滅活疫苗在安全性方面技術路線成熟，國藥集團這款疫苗中和抗體陽轉率為99.52%，意謂幾乎所有人接種後理論上都能產生抗體；且相較國外，中國新冠滅活疫苗只需在攝氏2至8度儲運，提升可及性；在產能及適應性方面，國藥集團預計明年生能達10億劑以上，且Ⅲ期臨床覆蓋人群及國別量也創全球第一。

BBC報導，從數據來看，國藥集團疫苗的有效性低於已經在其他國家使用的莫德納（Moderna）和輝瑞/BioNTech疫苗95%的保護率，但高於世界衛生組織對新冠疫苗有效性50%的門檻。劉敬楨11月時曾表示，已有數十個國家向國藥集團提出購買需求。

國家藥監局副局長陳時飛31日表示，藥監局於30日批准國藥新冠肺炎疫苗附條件上市。國家衛健委副主任、曾益新指出，將對符合條件的群眾逐步實現「應接盡接」。

疫苗 中國 北京

上一則

環時調查：中逾7成民眾挺「戰狼外交」

下一則

郭敬明、于正「排隊道歉」 時間點巧合惹來「算計論」

延伸閱讀

中國宣布：新冠疫苗全民免費接種

中國宣布：新冠疫苗全民免費接種
Q&A／英國變種病毒怎出現？疫苗有效嗎？專家來解惑

Q&A／英國變種病毒怎出現？疫苗有效嗎？專家來解惑
牛津疫苗 英國率先批准 美恐4月後才放行

牛津疫苗 英國率先批准 美恐4月後才放行
嬌生疫苗招募第三期臨床志願者

嬌生疫苗招募第三期臨床志願者

熱門新聞

邱先甫位於金牛區家中的藏品。（取材自紅星新聞）

80歲成都富商身家10億 妻卻兩度訴離…竟是為了這原因

2020-12-26 10:00
李女士(左)說，王先生最初給她的印象不是很好。(視頻截圖)

相親騙局？「車震」4天後被以屬相不和分手 女控男強暴

2020-12-23 09:00
阿里巴巴創辦人馬雲。 美聯社

馬雲跌落神壇背後 分析：仇富情結與監管改變

2020-12-28 08:20
傅雷家書。（取材自豆瓣）

傅聰父文革時自縊 寫給兒的「家書」成了中國父母聖經

2020-12-29 02:29
小趙喝了「石墨生花」拿來摻有迷藥的易拉罐飲料後被性侵的過程，都被車載的一個攝像頭給記錄了下來。（視頻截圖）

色老頭迷姦女網友 車載攝像頭全都錄 手機還有418個被害人視頻

2020-12-28 13:00
王男多提了錢，並以銀行窗口這塊「離櫃概不負責」的牌子為由，表示自己沒必要主動退錢。（取材自瀟湘晨報）

「離櫃概不負責」 取4千銀行給4萬 山東男拒還有理?

2020-12-25 12:00

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
我該施打新冠疫苗嗎？華裔專家告訴你

我該施打新冠疫苗嗎？華裔專家告訴你
密州聯邦參議員霍利 稱將否決選舉人團投票結果 沃爾瑪蹚渾水後道歉

密州聯邦參議員霍利 稱將否決選舉人團投票結果 沃爾瑪蹚渾水後道歉
瘋狂松鼠紐約皇后區連咬6人 受害者門口大片血跡

瘋狂松鼠紐約皇后區連咬6人 受害者門口大片血跡
靈媒預言2021：川普敗選「權勢」更大

靈媒預言2021：川普敗選「權勢」更大
華盛頓州一家好市多分店爆發疫情 145名員工確診

華盛頓州一家好市多分店爆發疫情 145名員工確診