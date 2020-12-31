破拜登局！中歐投資協定 7年談判終敲定

中國國家主席習近平（上左）30日與歐洲理事會主席米歇爾（上右）、歐盟執委會主席范德賴恩（下右）、法國總統馬克宏（下中）、德國總理梅克爾（下左）舉行視訊會談。（美聯社）

歐盟 領袖與中國 國家主席習近平30日舉行視訊會談，共同宣布完成中歐投資 協定談判。中國將對歐盟進一步開放市場，並形同和歐盟一致對抗美國川普政府的「美國優先」保護主義路線，彭博資訊指出，這項協定是中歐雙方經貿雙贏。另有分析稱此為北京趕在拜登「聯歐制中」前所下的先手棋。

歐盟執委會主席范德賴恩、歐洲理事會主席米歇爾和習近平一起宣布，這項費時七年的雙邊投資協定談判完畢。即將卸任的歐盟輪值主席國德國總理梅克爾及法國總統馬克宏也在稍後加入會談，與習近平「交換意見」。

儘管中國人權紀錄不佳，歐盟仍希望藉此協定打開中國市場大門，獲得與美國企業相同待遇。彭博資訊報導，歐盟一直不滿川普政府對抗北京的作法，主張與北京交往以強化全球規範。

范德賴恩說：「今天歐盟和中國就投資協定原則上達成協議。我們對企業開放，也重視互惠、公平競爭和價值。」

習近平則說，中歐投資協定展現中方推進高水平對外開放的決心和信心，將為中歐相互投資提供更大的市場准入、更高水平的營商環境、更有力的制度保障、更光明的合作前景。

他表示，中歐投資協定將有力拉動後疫情時期世界經濟復甦，促進全球貿易和投資自由化便利化，增強國際社會對經濟全球化和自由貿易的信心，為構建開放型世界經濟作出中歐兩大市場的重要貢獻。

中國已在今年第三季超越美國，成為歐盟最大貿易夥伴。歐盟委員會內部文件指出，這份協定消除部分歐盟行業在中國的投資壁壘，包括電動車、雲端計算服務、金融服務和衛生保健行業等。

歐盟持續要求中國在房地產、製造業、建築業和金融服務領域提供公平的競爭環境，確保在中國設有設施的歐洲公司不會在條件不平等的情況下，被迫轉讓技術。中方也在中歐投資協定中，承諾國企補貼透明化，並解決外資企業合資規定，反映中方將對歐洲敞開大門。

中歐投資協定正式文本仍需約一年時間籌備，料將於2021年下半年簽署，經雙方議會批准後，2022年初生效。

新疆維吾爾族人的強迫勞動問題也備受關注。歐盟官員透露，中方在協定中承諾，為批准國際勞工組織有關強迫勞動的基本公約作出「持續且持久」的努力。

不過，中國信守貿易承諾的紀錄不佳，如果不履行承諾，歐盟該如何回應備受關注。