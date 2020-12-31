我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

台第2例變種病毒！英國留學生返台確診

加州現首例英國變種病毒 佛奇：保持鎮定勿驚慌

破拜登局！中歐投資協定 7年談判終敲定

記者羅印冲、編譯張佑生／綜合報導
中國國家主席習近平（上左）30日與歐洲理事會主席米歇爾（上右）、歐盟執委會主席范德賴恩（下右）、法國總統馬克宏（下中）、德國總理梅克爾（下左）舉行視訊會談。（美聯社）
中國國家主席習近平（上左）30日與歐洲理事會主席米歇爾（上右）、歐盟執委會主席范德賴恩（下右）、法國總統馬克宏（下中）、德國總理梅克爾（下左）舉行視訊會談。（美聯社）

歐盟領袖與中國國家主席習近平30日舉行視訊會談，共同宣布完成中歐投資協定談判。中國將對歐盟進一步開放市場，並形同和歐盟一致對抗美國川普政府的「美國優先」保護主義路線，彭博資訊指出，這項協定是中歐雙方經貿雙贏。另有分析稱此為北京趕在拜登「聯歐制中」前所下的先手棋。

歐盟執委會主席范德賴恩、歐洲理事會主席米歇爾和習近平一起宣布，這項費時七年的雙邊投資協定談判完畢。即將卸任的歐盟輪值主席國德國總理梅克爾及法國總統馬克宏也在稍後加入會談，與習近平「交換意見」。

儘管中國人權紀錄不佳，歐盟仍希望藉此協定打開中國市場大門，獲得與美國企業相同待遇。彭博資訊報導，歐盟一直不滿川普政府對抗北京的作法，主張與北京交往以強化全球規範。

范德賴恩說：「今天歐盟和中國就投資協定原則上達成協議。我們對企業開放，也重視互惠、公平競爭和價值。」

習近平則說，中歐投資協定展現中方推進高水平對外開放的決心和信心，將為中歐相互投資提供更大的市場准入、更高水平的營商環境、更有力的制度保障、更光明的合作前景。

他表示，中歐投資協定將有力拉動後疫情時期世界經濟復甦，促進全球貿易和投資自由化便利化，增強國際社會對經濟全球化和自由貿易的信心，為構建開放型世界經濟作出中歐兩大市場的重要貢獻。

中國已在今年第三季超越美國，成為歐盟最大貿易夥伴。歐盟委員會內部文件指出，這份協定消除部分歐盟行業在中國的投資壁壘，包括電動車、雲端計算服務、金融服務和衛生保健行業等。

歐盟持續要求中國在房地產、製造業、建築業和金融服務領域提供公平的競爭環境，確保在中國設有設施的歐洲公司不會在條件不平等的情況下，被迫轉讓技術。中方也在中歐投資協定中，承諾國企補貼透明化，並解決外資企業合資規定，反映中方將對歐洲敞開大門。

中歐投資協定正式文本仍需約一年時間籌備，料將於2021年下半年簽署，經雙方議會批准後，2022年初生效。

新疆維吾爾族人的強迫勞動問題也備受關注。歐盟官員透露，中方在協定中承諾，為批准國際勞工組織有關強迫勞動的基本公約作出「持續且持久」的努力。

不過，中國信守貿易承諾的紀錄不佳，如果不履行承諾，歐盟該如何回應備受關注。

歐盟 投資 中國

上一則

中歐各取所需！一個要拉攏一個要發展 美國成最大輸家

下一則

「沒有勇氣說…」 認了抄襲 郭敬明、于正同日向莊羽、瓊瑤道歉

延伸閱讀

密州聯邦參議員霍利 稱將否決選舉人團投票結果 沃爾瑪蹚渾水後道歉

密州聯邦參議員霍利 稱將否決選舉人團投票結果 沃爾瑪蹚渾水後道歉
獲拜登提名 希克斯有望成為美國首位女性副防長

獲拜登提名 希克斯有望成為美國首位女性副防長
FT專欄作家預測2021年大勢：別指望疫情明年底會落幕

FT專欄作家預測2021年大勢：別指望疫情明年底會落幕

批川普政府疫苗接種進度落後 拜登：上任全力追趕

批川普政府疫苗接種進度落後 拜登：上任全力追趕

熱門新聞

邱先甫位於金牛區家中的藏品。（取材自紅星新聞）

80歲成都富商身家10億 妻卻兩度訴離…竟是為了這原因

2020-12-26 10:00
李女士(左)說，王先生最初給她的印象不是很好。(視頻截圖)

相親騙局？「車震」4天後被以屬相不和分手 女控男強暴

2020-12-23 09:00
阿里巴巴創辦人馬雲。 美聯社

馬雲跌落神壇背後 分析：仇富情結與監管改變

2020-12-28 08:20
傅雷家書。（取材自豆瓣）

傅聰父文革時自縊 寫給兒的「家書」成了中國父母聖經

2020-12-29 02:29
小趙喝了「石墨生花」拿來摻有迷藥的易拉罐飲料後被性侵的過程，都被車載的一個攝像頭給記錄了下來。（視頻截圖）

色老頭迷姦女網友 車載攝像頭全都錄 手機還有418個被害人視頻

2020-12-28 13:00
王男多提了錢，並以銀行窗口這塊「離櫃概不負責」的牌子為由，表示自己沒必要主動退錢。（取材自瀟湘晨報）

「離櫃概不負責」 取4千銀行給4萬 山東男拒還有理?

2020-12-25 12:00

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
我該施打新冠疫苗嗎？華裔專家告訴你

我該施打新冠疫苗嗎？華裔專家告訴你
密州聯邦參議員霍利 稱將否決選舉人團投票結果 沃爾瑪蹚渾水後道歉

密州聯邦參議員霍利 稱將否決選舉人團投票結果 沃爾瑪蹚渾水後道歉
瘋狂松鼠紐約皇后區連咬6人 受害者門口大片血跡

瘋狂松鼠紐約皇后區連咬6人 受害者門口大片血跡
靈媒預言2021：川普敗選「權勢」更大

靈媒預言2021：川普敗選「權勢」更大
華盛頓州一家好市多分店爆發疫情 145名員工確診

華盛頓州一家好市多分店爆發疫情 145名員工確診