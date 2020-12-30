2020中國離世名人 告別傅聰、趙忠祥、李文亮…

旅英華裔鋼琴家傅聰。(新象提供)

2020年，籠罩在駭人的新冠肺炎疫情下，中國 醫療界大批醫護人員殉職，其中以「吹哨者」李文亮醫師最令人惋惜；「鋼琴詩人」傅聰則在英國染疫病逝…另在文藝、科技國防等領域，也有不少名人告別人間，包括首位進入白宮 採訪的中國記者趙忠祥等，都令人非常懷念。

傅聰 中國蕭邦 不敵新冠病魔╱86歲

被譽為「中國蕭邦」、「中國鋼琴詩人」的旅英華裔鋼琴家傅聰，在英國確診感染新冠肺炎，28日不敵病魔逝世，享壽86歲。

傅聰1934年3月10日在上海出生，是翻譯家傅雷的兒子。傅聰三、四歲時，已表現出過人音樂天分。他七歲半開始學習鋼琴，拜義大利指揮家、鋼琴家梅百器為師，1951年再拜蘇籍鋼琴家勃隆斯丹夫人為師。

1955年，傅聰獲得第五屆蕭邦國際鋼琴大賽第三名以及「瑪祖卡」最佳演奏獎，是東方人首次在這項賽事中獲獎。

蕭邦國際鋼琴比賽結束後，傅聰留在波蘭學習鋼琴。1958年12月傅聰離開波蘭，沒有按計畫回到中國，而是移居英國倫敦。

除了鋼琴演奏之外，傅聰還以從中國文化理解西方音樂著稱，他曾經將莫札特與曹雪芹作比較：「莫札特的偉大，在於他對人的理解。他又是曹雪芹，又是孫悟空。他有一顆藝術家的心靈，又像菩薩那樣大慈大悲，對所有人都能體會他們的辛酸。曹雪芹在『紅樓夢』中，對所有大大小小人物，都以博大的同情心來刻畫。莫札特歌劇為什麼偉大，他對人的心靈體貼入微，又不譴責，歌劇中最平凡的人和最愚蠢的人的音樂都美得不得了。」

趙忠祥 央視名嘴 首訪白宮╱78歲

趙忠祥是中國第二位電視播音員、第一位男播音員。1979年隨中國已故領導人鄧小平訪美期間採訪美國 總統卡特，成為首位進入白宮採訪美國總統的中國記者。

趙忠祥為當年央視唯一的男聲，中蘇論戰、第一顆原子彈試爆成功等消息都是通過他的播報傳進千家萬戶。1973年底，趙忠祥被指定為播報毛澤東重要新聞的唯一播音員。

從1983年央視舉辦首屆春晚開始，趙連續主持了15年；香港、澳門回歸等大型慶祝晚會也少不了他的身影；期間他主持的「正大綜藝」、配音的「動物世界」等央視欄目至今仍家喻戶曉。

而從央視退休後，趙又打破之前的「主流」形象出現在一些娛樂類的節目中，令人看到其不一樣的一面。

在趙忠祥家屬發布其逝世的消息後，許多民眾紛紛表達對他的不捨與悼念。中國國內以「代表中國電視廣播行業一個時代的結束」來評價趙忠祥的去世。

央視名嘴趙忠祥。(取材自微博)

李文亮 新冠吹哨 勇揭黑幕╱34歲

李文亮是武漢市中心醫院眼科醫師。2019年12月30日透過微信提醒同業注意，被稱為是新型冠狀病毒疫情的「吹哨人」。2020年1月被警方訓誡後撤銷，1月31日確診，2月6日病逝。中國衛健委在他病逝後於3月追授包括他在內34名殉職醫護人員「先進個人」稱號，意為堪為表率。

李文亮殉職後，網民在社交媒體發起追思活動，超過百萬網民在李文亮的微博表達哀思，或到武漢中心醫院獻花，並要求對在疫情中怠忽職守的官員追責。

武漢市中心醫院眼科醫師李文亮。(取材自微博)

葉永烈 一級作家 擁近200部著作╱80歲

葉永烈為中國一級作家、教授。20歲成為「十萬個為什麼」的主要作者，出版180多部著作。「小靈通漫遊未來」衍生出二三十種版本，總共已發行了400萬冊。另有作品「毛澤東與蔣介石」。

葉永烈1989年被美國列入「世界名人錄」，並被美傳記研究所聘為顧問；2015年10月獲評「名人傳記」雜誌社「十大優秀作家」。寫了一輩子的葉永烈，寫作領域寬廣，童書與歷史紀實文學寫得一樣出色，還涉足了科幻小說，獲得讀者的肯定。他驚人的創作能量及作品產量，被形容很難有作家能出其右。

中國一級作家葉永烈。(取材自澎湃新聞)

申紀蘭 全國勞模 人大的活化石╱90歲

申紀蘭為中國全國人大代表。自1954年當選第一屆全國人民代表大會代表之後，連續13屆當選全國人大代表，曾被譽為中國人民代表大會制度的「活化石」。

中國全國人大代表申紀蘭。(中新社資料照片)

陳愛蓮 四屆政協 第一代舞蹈家╱81歲

陳愛蓮是中共建政後第一代舞蹈家。曾任中國舞蹈家協會副主席、中國戲曲與舞蹈研究所所長，並任第六屆至第九屆全國政協委員、2007年「全國十大社會公益之星」候選人。

中共建政後第一代舞蹈家陳愛蓮。(中新社資料照片)

鄧三瑞 工程院長 中國潛艇之父╱91歲

身為哈爾濱船舶工程學院院長的鄧三瑞，是中國潛艇事業的先行者、軍用智能水下機器人的開創者 ，中國第一艘核潛艇的總體顧問。

中國潛艇事業的先行者鄧三瑞。(取材自上海交大校友網)

楊德中 伴周恩來 掌御林軍40年╱97歲

曾任中央警衛局局長的楊德中，長期擔負中共中央領導機關的安全警衛工作，前後長達40多年，當中尤以在周恩來身邊工作時間最長，有近10年時間，並獲得充分肯定。