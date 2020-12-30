中印邊境摩擦 中手機賣更好

小米牢牢掌控著印度的中低端智能手機市場。（Getty Images）

自2020年5月以來，中國 與印度 兩國邊境衝突不斷，雙方積極備戰部署軍隊，並大打貿易戰。 參考消息引述新加坡聯合早報報導，在印度政府禁止中國手機 應用，中國手機依然受到印度消費者的青睞。當地市場數據顯示，今年10月中國手機在印度的銷售量比去年同期增加了170萬部。

聯合早報報導援引印度「印刷」網站的消息稱，市場分析公司國際數據公司（IDC）根據印度手機的線上與線下銷售記錄，發現印度智能手機市場今年10月比去年同期增長42%，總出貨量達到2100萬台。IDC指這得益於今年第三季度的多個網上購物節以及不斷累積的需求。

報導指出，印度線上銷售量最大的五個手機品牌中有四個是中國品牌，分別是小米、vivo、realme和OPPO，分列第一、三、四、五名。印度市場銷售量排名第二的是三星。

這四家企業去年10月共售出約460萬台手機。今年10月的銷售量為630萬台。

報導指出，這些數據意味著雖然印度官方今年禁止了約200個中國手機應用程序，並且在邊境上與中國發生衝突，但印度國內手機市場對抵制中國產品的響應並不大。