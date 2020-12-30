澳洲議員鼓吹對中開戰 被潑冷水「一個月內全軍覆沒」

吉姆·莫蘭（Jim Molan）接受採訪。(視頻截圖)

眼見搞不定貿易問題，澳洲 政客近日頻繁「腦洞大開」，居然有人叫囂澳洲要做好「和中國 開戰的準備」。

觀察者網報導，澳自由黨籍參議員、前陸軍少將吉姆·莫蘭（Jim Molan）當地時間29日接受澳媒體「7News」節目採訪。莫蘭告訴節目《日出》的主持人，他擔憂中澳之間「令人生厭的貿易爭端」升級為軍事衝突。

他隨後危言聳聽，宣稱中國已經做好了「開戰的準備」，所以澳政府應為「最壞的情況」做打算。

據報導，身為前軍方高官的莫蘭在對華問題上一直以來十分激進。在2018年當選參議員後，他不止一次公開煽動澳聯邦政府與中國「開戰」。

2018年5月，他曾在南海問題上，稱（西方）爭奪控制南海的鬥爭已經輸了，「除全面戰爭」，沒有什麼能夠把中國軍隊從被他們加強軍事部署的島嶼逐出。

在此次採訪中，莫蘭繼續之前的誇張言論，宣稱中國已經在南海、釣魚島海域「備戰很長一段時間了」。

「他們做好了戰爭的準備，美國 也做好了戰爭的準備。形勢正在迅速變化，我們也必須為最壞的情況做準備。這不是不可避免的，但我們必須做好準備。」

報導指出，除莫蘭等政客外，澳媒以及著名反華智庫澳洲戰略研究所（ASPI）也沒有在近期煽動「對華戰爭」的陣營中缺席。

澳媒體「7News」28日在推特發文稱，由於擔心與中國發生軍事衝突的可能性越來越大，聯邦政府內部呼籲制定國家安全戰略；一些專家認為，中國「正在為戰爭做準備」，並警告國防軍嚴陣以待。「7 News」此處提及的專家就包括ASPI執行主席詹寧斯（Peter Jennings）。

儘管政客和媒體頻繁鼓吹戰爭，但在「7 News」的推文評論區，澳網友卻難得清醒。有人給上述政客潑冷水，直言：「我們的國防力量沒有機會對抗中國。如果中澳開戰，如果我們沒有得到美國和其他國家的幫助，那我們的軍隊在一個月內就會全軍覆沒。」

更有網友將鼓吹戰爭的政客稱為「戰爭販子」，質疑他們收了美國軍工企業的錢。