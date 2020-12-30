投名狀？日供「五眼聯盟」涉中情報 想當「第六隻眼」

「五眼聯盟」體系。 (取材自長安街知事)

為加入「五眼聯盟」對抗中國 ，日本 已經不滿足於口頭表態，正用實際行動證明自己擁有成為「第六隻眼」的潛力。日本北海道新聞29日報導稱，日本政府於28日向美國和英國 提供了中國「涉疆」情報，並對其消息來源保密。

報導稱，28日，日本在匿名信源的幫助下，向美國和英國政府提供了有關中國新疆的情報，並聲稱有證據表明中國「強行拘留維吾爾族同胞」。美國則基於日本提供的消息，發表指責中國新疆政策的言論。

共同社稱，此舉表明日本政府在呼籲加入「五眼聯盟」，並藉此對抗北韓和中國的同時，已在幕後與合作夥伴分享關鍵情報。

「五眼聯盟」是由美國、英國、澳洲、加拿大和紐西蘭組成的情報互換聯盟。2013年史諾登(Edward Snowden)揭露了「五眼聯盟」的二級和三級情報共享層，囊括了法國、德國、丹麥和瑞典等歐洲國家。但在亞洲地區，日本、南韓、新加坡等國雖躍躍欲試，但是實際貢獻並不突出。

根據相關報導，日本前防務大臣河野太郎今年8月表示，希望日本能夠加入「五眼聯盟」，成為其情報網的第六個成員。他自稱日本的價值觀和「五眼聯盟」國家相同，非常想與該組織合作。

長安街知事報導，「五眼」也和日本看對了眼。前者認為日本能夠更方便地提供有關中國的情報。英國衛報此前報導稱，「五眼聯盟」有意將日本拉入其中，就是為了要強化戰略夥伴關係，加強對於中國的封鎖。

澳洲廣播公司（ABC）提醒日本，要想加入聯盟，日本就得展示出自己的價值。日本能為聯盟做什麼？關鍵詞就是「技術」和「中國」。

英國軍事智庫「國際戰略研究所」（IISS）亞太安全高級研究員尤安·格雷厄姆(Euan Graham)說，日本在情報收集技術方面有優勢，包括捕捉電磁頻譜上的數據，例如無線電廣播和電子共享信息等。

格雷厄姆稱，這是世界上最大的情報收集基礎設施網絡之一，由於該網絡毗鄰中國，這成為日本進入聯盟的敲門磚。

長安街知事注意到，近幾年，日本在中國的情報活動相當頻繁。

2017年5月22日，共同社報導稱，中國有關部門3月份在山東省和海南省拘留6名日本男子；2016年7月，一名打著中日交流團體負責人牌號的日本男子被逮捕；2015年5月到6月間，先後有4名日本人在中國因涉嫌從事間諜活動被捕。