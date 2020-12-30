嗆美國！中國艦隊聚三亞 公布東風5發射畫面

東風5導彈發射鏡頭。（中部戰區官方微博）

中美在南海軍事角力有增無減，繼美國 麥凱恩號、B-1B轟炸機在南海「秀肌肉」後，解放軍在三亞軍港亮相南海艦隊「最強陣容」，並公開東風5洲際彈道導彈發射畫面。分析稱山東艦、075型兩棲攻擊艦及055型萬噸大驅聚集的跨年軍演，將成為年內規模最大一次海上演習。

大公報報導，三亞海事局28日傍晚連發三條航行警告，顯示12月29日8時至明年1月7日16時，在海南島西南部、南部、東南部海域進行軍事訓練，禁止其他船舶駛入。

海軍新聞發言人劉文勝表示，此次跨區機動訓練是根據年度計畫作出的正常安排。

本月20日，山東艦航母編隊穿越台灣 海峽後，於22日抵達海南三亞軍港，官媒罕有播出山東艦夜間訓練畫面，顯現它的狹窄水道航行及海上搜救等能力。

海外商業衛星圖顯示，山東艦抵達三亞後與首艘075型兩攻艦靠泊在同一棧橋。數艘052D型導彈驅逐艦、054A型導彈護衛艦、903型綜合補給艦正在附近海域疾駛。與此同時，舷號105的055型萬噸大驅更是首次出現在三亞附近海域。目前，在三亞軍港周邊亮相的海軍水面主力戰艦已近十艘。

報導指出，美國近年來通過「印太戰略」及「自由航行」等政策，頻繁派出軍艦、軍機出入南海海域，不斷試探中國 底線。

美國「麥凱恩」號軍艦22日前駛入南沙群島附近海域。次日，美空軍2架B-1B戰略轟炸機分別飛往中國南海相關海域，並以包抄之勢靠近西沙群島和海南三亞。28日，美軍一架無人偵察機對海南島和南海進行偵察，美兩架B-1B轟炸機再次以相同路線飛越南海。

軍事專家表示，中國在南海軍演，目的就是要震懾域外勢力的挑釁行為，維護南海和平穩定。

另據報導，解放軍於12月28日發布了一段關於戰略火箭軍的影片，這段時長2分36秒中出現了大量的東風系列導彈發射畫面，其中最為引人注意的則是東風5洲際彈道導彈的發射鏡頭。該導彈能承載爆炸當量相當於400萬噸TNT的核彈頭。