報復？ 印度要求航空公司拒載中國籍乘客入境

印度要求航空公司拒載中國籍乘客入境。（取材自彭博）

中印邊境 持續緊張局勢，據印度 時報28日報導，印度政府已經「非正式」要求所有航空公司，禁止搭載所有中國 籍乘客入境。

本月初，中國駐英國、俄羅斯、印度等多國大使館紛紛發布通知，暫停在這些國家人員持目前有效中國簽證及工作類、私人事務類和團聚類居留許可入境中國。根據印媒的報導，此舉讓印度感到被「冒犯」。

印度時報報導稱，包括印度航空公司與外國航空公司在內的所有航空公司，日前已被明確要求不要搭載中國人乘飛機前往印度。「這是印度對中國進行的強烈報復措施。」

雖然目前印度和中國之間的航班已經暫停，但印度與歐洲之間正常通航，所以大部分來印的中國公民，都會從歐洲中轉飛往印度。

據報導，印度政府下達這一要求後，一些航空公司要求當局將規定以書面形式發給他們，以便航空公司有理由拒絕按照現行規範登機前往印度的中國公民登上飛機。

解放軍15式坦克練兵高原

另外，中印邊境對峙持續，解放軍西藏軍區的15式輕型坦克現身高原展開射擊訓練，同時該軍區士兵已配裝新一代單兵數字化作戰系統。

央視軍事頻道28日發布視頻稱，西藏軍區在海拔4700米的高原組織加強連進攻戰鬥演練。演練中，解放軍新型15式輕型坦克打擊裝甲目標。

15式輕型坦克重35噸，主要用於山嶽叢林、高原高寒山地的快速部署、機動突擊和地域控制，具有重量輕、防護能力好、攻擊力強等特點。

為提升解放軍作戰能力，西藏軍區還配裝了新一代單兵數字化作戰系統。27日的央視朝聞播報欄目畫面顯示，裝備這一作戰系統的展示可以通過自己的夜視多功能目鏡進行友軍標記和敵我識別。指揮部也可以通過戰士的目鏡傳回的視頻和信息，準確定位到每個戰士的位置和狀態，可以觀察到實時戰場情況。

央視還在報導中指出，這種新型數字化單兵系統，可以在夜間直接引導炮兵火力進行打擊。

在印度方面，印度國防新聞網站近日報導稱，印度軍隊正準備新組建7個新營，由1萬名士兵組成，使得印度部署在邊境的部隊從9萬人提高到10萬人左右。

不過，據印度時報日前報導，負責在中印邊境西段與解放軍對峙的印度「印藏邊境警察」（ITBP）部隊因難以忍受高海拔地區的惡劣環境，主動要求輪換。