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致電普亭 習近平：中俄「真金不怕火煉」

中國新聞組／北京29日電
中國國家主席習近平與俄國總統普亭去年11月在金磚五國峰會握手。（美聯社）
中國國家主席習近平與俄國總統普亭去年11月在金磚五國峰會握手。（美聯社）

中國國家主席習近平28日晚和俄羅斯總統普亭通電話，雙方互致新年問候並就兩國關係交換意見，習近平表示，中俄關係「真金不怕火煉」。

新華社報導，習近平指出，2020年對於中俄兩國和全世界都是極不平凡的一年。新冠肺炎疫情大流行對人類生命安全形成空前挑戰，對世界經濟造成嚴重衝擊，世界進入動盪變革期。真金不怕火煉。危難時刻，中俄關係的獨特優勢和寶貴價值愈加凸顯。雙方守望相助，共克時艱，在涉及彼此核心利益問題上繼續堅定相互支持，體現了兩國高水平互信和友誼。兩國積極引領國際抗疫合作，順利推進共建「一帶一路」同歐亞經濟聯盟對接，共同慶祝世界反法西斯戰爭勝利暨聯合國成立75周年，在20國集團、上海合作組織、金磚國家等多邊框架內發揮重要引領作用，成為維護國際公平正義、踐行多邊主義的中流砥柱。

據報導，習近平強調，中俄要以明年慶祝「中俄睦鄰友好合作條約」簽署20周年為契機，在更大範圍、更寬領域、更深層次上推進雙方合作。

報導稱，普亭表示，今年雖然受到新冠肺炎疫情影響，俄中關係穩步發展，雙方相互支持抗疫，經貿、能源、科技等各領域合作持續推進。明年雙方將共同慶祝「俄中睦鄰友好合作條約」簽署20周年，這是俄中關係史上重要的里程碑。俄方堅定不移致力於推動俄中全面戰略協作夥伴關係高水平發展。我願同你繼續發揮戰略引領作用，確保俄中關係在新的一年裡得到新的發展。

習近平 疫情 普亭

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