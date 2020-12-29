27國支持 中國與歐盟將達投資協議 周內簽署

歐盟與中國磋商投資協議，近日可望敲定。（路透資料照片）

歐盟 官員28日表示，中國 和歐盟可能本周就會達成協議，允許歐企以更好的條件進入中國市場，改善競爭環境，並保護歐盟在中國的投資 。兩位歐盟外交官員28日向南華早報透露，歐盟27國均已同意與中國達成全面投資協議。

駐布魯塞爾的歐盟各國大使28日討論此一協議，歐盟執委會報告談判進展，尚有中國勞工權益在內的剩餘核心議題待解決。知情官員透露：「會談已近尾聲。情況頗佳。僅剩部分細節需要敲定。就目前情況來看，歐盟和中國之間的投資協議將於周三（30日）出爐。」

相關談判始於2014年，但進度停滯不前，中國一直未能兌現解除對歐盟投資限制的承諾。美中貿易關係可能有助中國改變立場，促成北京和布魯塞爾趕在年底截止期限前談成協議。

其他知悉談判的官員表示，根據該協議，中國將開放製造業、建築、廣告、航空運輸、海事服務、電信，以及某種程度的雲端運算。

但根據雙方商定的時程表，投資保護的談判可能明年繼續，稍晚才會有結論。

對中國而言，這項協議是要確保現有的市場准入權，同時提供再生能源領域的部分投資機會。中國希望進入歐盟能源市場，但因國安敏感性，歐盟執委會只同意，基於互惠基礎，北京可進入再生能源領域的一小部分。

官員說，如果周三達成協議，轉換為法律文本可能需時數月。再加上批核程序，可能意味大約一年才能付諸實施。

這項投資協議也禁止強迫進入中國的歐企進行技術移轉，同時包含各種措施，規範中國國營企業在中國市場的競爭，以及中方補助中企應更透明。

根據歐盟官員，這項協議將打造與美國企業公平競爭的環境，後者在美中第一階段貿易協議當中取得部分相同的利益。

值得一提的是，法國外貿及經濟吸引力部長里斯特（Franck Riester）日前表示，就「中歐全面投資協定」的談判問題，「我們沒有得到中國關於廢除強迫勞動的足夠承諾。」他提出，「如果北京在維吾爾人強迫勞動問題上沒有進展，巴黎不會支持歐盟談判達成的協議」。如果最新消息屬實，接下來，歐洲理事會和歐洲議會是否將對協定提出異議值得進一步關注。