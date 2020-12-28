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中禁澳煤靠港 千逾船員久困海上瀕崩潰

中國新聞組／北京28日電
數十艘散貨船運載澳洲煤炭滯留中國。圖為澳洲運煤船Jag Anand號。（取材自國際船舶網）
數十艘散貨船運載澳洲煤炭滯留中國。圖為澳洲運煤船Jag Anand號。（取材自國際船舶網）

中澳關係惡化，中國持續對澳洲進行貿易報復，其中中國禁止澳洲煤炭進口，致使約70艘載有澳洲煤炭的貨船無法靠港卸貨，千餘名各國船員受此波及被迫困在船上多日。有船員對被困海上感到沮喪，情緒憂鬱，甚至試圖自殺。

中央社報導，中國從今年10月起加強對澳洲煤炭進口管制，多個主要港口據傳接獲通知，不得卸載澳洲煤炭，載運澳洲煤碳的貨船出現了「塞車」情形。

報導引述紐約時報指出，截至目前為止，約有70艘、總計載有700萬至1000萬噸澳洲煤炭的貨船，由於受到中國的禁令影響，無法取得許可、順利卸貨，仍在港口周圍海域徘徊、滯留。澳洲海事工會則評估，這些船上總計約有1400名船員。

報導引述一名印度籍船員說，由於無法靠港、卸貨，至今已經在海上漂流六個月，非常思念自己的五歲兒子，「我每晚都夢見他，每天醒來都在流淚」；另一艘貨船的二副辛格（Gaurav Singh）受訪時則提到，「大多數的人都待在船艙裡不出來了，並且做好最壞的打算」，他提到有人無法承受壓力，曾試圖自殺。

美國之音報導，中國是全球最主要煤炭消費國，2019年焦煤進口總量中超過40%、動力煤進口則有57%左右來自澳洲。

但是，在澳洲今年5月呼籲要求國際社會對新冠病毒源頭展開獨立調查後，中國感到惱怒，並開始對澳洲展開貿易報復。到目前為止，中國對澳洲的報復已經全面鋪開，被禁商品涉及煤炭、鐵礦、大麥、葡萄酒、海鮮、糖、棉花、羊毛、木材、龍蝦、肉類、旅遊、教育等。

中國外交部發言人趙立堅曾稱，近年來中國海關對進口煤炭的安全質量進行風險監測和分析發現，進口煤炭環保不合格情況較多。中共黨報人民日報旗下的環球時報也曾披露，中國經濟計畫機構國家發展與改革委員會在會見十家電力公司的代表時表示，它們進口煤炭不受審批限制，但澳洲煤炭除外。

澳洲 中國 紐約時報

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