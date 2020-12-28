防變種病毒！中英航班28日起暫停2周

為防英國變種新冠病毒，中國官方宣布，中英定期客運航班暫停運行。(本報資料照片)。

因應英國變種新冠病毒擴散，中國 昨天宣布，自12月28日零時起，暫停中英間定期客運航線航班。另中國駐美大使館日前要求赴華乘客須前往航班起飛地進行核酸採樣，並送往指定實驗室檢測 的規定，讓很多經美中轉乘客被迫緊急更改或放棄行程，讓許多美國 華人感嘆，回國之路變得更為艱難。

據中國民航局網站消息，為妥善應對英國變異新冠病毒可能對疫情防控工作帶來的影響，民航局依法要求運營中英定期客運航班的航空公司，自2020年12月28日零時至2021年1月10日24時，暫停中英間定期客運航線航班運行。各相關中外航空公司應做好取消航班的旅客安撫和機票退改等工作。

另中國駐美大使館本月19日發布公告，赴華乘客須前往本人搭乘的中美間直飛航班起飛地進行核酸、抗體採樣，並送往相關實驗室檢測。同時要求，自美西時間12月23日零時起，血清特異IgM抗體檢測須由專業醫護人員通過靜脈血方式完成採樣，檢測報告必須明示血清（Serum）、IgM、靜脈血（Venous）等，不再接受指尖血方式檢測。

德國之聲報導，這兩項新規定，讓很多經美國國內城市中轉的乘客不得不緊急更改行程，也讓許多原計畫在歐洲中轉回國的在美華人，因中轉機場不具備該檢測條件而被迫放棄行程。有中國乘客表示，這項新規定可能造成部分實驗室因此爆滿或難預約。目前中美間直飛航班起飛地為洛杉磯、舊金山、西雅圖、紐約、底特律、達拉斯。

報導說，對於中國使館政策的新規定，美國各大航空公司也採取緊急措施應對。達美航空是率先反應的航空公司，願意免費為乘客提前改簽美國國內段至2至3天前或免費將美國國內段刪除；美聯航允許為受影響的乘客免費改票，以便中國乘客在航班直航地做檢測。

據了解，中國這項新規定對美國航司的打擊較大，美國航司已緊急出台政策應對，以免流失客源。因為相比受疫情影響的美國國內航線收入來說，中國航線目前是美國航司的重要收入來源。

另據澎湃新聞報導，著名鋼琴家傅聰在英國確診感染新冠病毒。傅聰的學生、英國皇家音樂學院中國籍教授孔嘉寧在朋友圈寫道：「傅先生已經住院兩周……希望他能挺過來」。

據香港文匯網，86歲的傅聰有「鋼琴詩人」美譽，父親是翻譯家傅雷。在波蘭學琴的傅聰於1958年12月離開波蘭後，沒有按計畫回到中國，而移居英國倫敦，被當時的中國視為叛逃，1981年獲平反。