外媒：殲11B批量生產 機頭變化或裝更先進雷達

疑似殲11B戰機換裝相控陣雷達雷達 。(取材自軍事自媒體)

一軍事自媒體近日披露，裝備有源相控陣（AESA）雷達的殲11B戰鬥機已進入批量生產階段。

該署名「笑天」的文章引述外國防務媒體指出，升級後的戰鬥機，可能重新命名為殲11BG，已經由瀋陽飛機廠開始批量生產。該機的試飛已於12月18日結束。根據中國 中央電視台軍事節目的畫面顯示，一架帶有白色雷達罩的殲11B戰機的出現，畫面中可以看到雷達的明顯變化。因為之前的殲11B戰鬥機的雷達罩基本上都是黑色。

文章稱，在2019年11月，裝備有源相控陣雷達的殲11B戰鬥機首次亮相。目前還不知道這種新型殲11B的改進效果如何，但分析人士表示，它可能會裝備一種更先進的雷達，以取代以前的脈衝多普勒雷達。不過，一位軍事專家對殲11B配備相控陣雷達的可能性並不看好，他表示，一些新殲11B改進型戰機的照片顯示，該機在機頭雷達罩前部仍然有一個空速管，而且這個空速管通常與相控陣雷達存在兼容性的問題。因此，新戰機是否確實配備了相控陣雷達目前還有待確定。

儘管如此，文章認為，一個新的白色雷達罩也表明了殲11B戰鬥機很可能已經裝備了新型雷達系統，但新雷達也可能是一款經過大幅改進的脈衝多普勒雷達或無源相控陣雷達，但也不應完全排除使用有源相控陣雷達的可能性。

目前，中國正在用現代化雷達和航空電子設備升級數量眾多的老一代戰機，升級的殲11B很可能是這一升級計畫的一部分。南京電子技術研究院已經開發出新型KLJ-7有源相控陣雷達雷達，它很可能已經裝備了新型殲11B。