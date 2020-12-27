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為救澳科考員 中美澳接力跨越海陸空數千英里

中國新聞組／北京27日電
中國直升機抵達戴維斯站。(取材自AAD)
中國直升機抵達戴維斯站。(取材自AAD)

中美澳三國人員近日跨越海陸空數千英里，協力將一名澳洲南極科考隊員成功從南極洲撤離，獲得醫療救援。在這名科考隊員獲救後，澳洲科考站升起了五星旗以示感謝。

多維新聞引述美國全國公共廣播電台（NPR）報導，澳洲南極局（AAD）局長埃利斯（Kim Ellis）發表聲明稱，17日，澳洲戴維斯站一名隊員由於健康原因需要緊急撤離，該隊員的病情與新冠肺炎無關，但澳洲目前在南極洲並沒有配備撤離所需的飛機。

埃利斯說，中國破冰船「雪龍2號」當時恰巧前往距離戴維斯站大約75英里的中國中山站。在花了三天時間建造了飛機滑翔雪道之後，12月20日，「雪龍2號」船上的直升機幫忙將這名科考隊員轉移到了距離戴維斯站大約40公里的內陸地區。

BBC報導，澳洲南極局表示，美國則從其麥克默多科考站派出了一架能在雪地上滑翔的飛機，先去接了一名澳洲醫師，再前往該內陸地區搭載這名科考隊員。最後，這名科考隊員搭乘一架空客A319，在聖誕節前夕抵達澳洲霍巴特市。

埃利斯表示，「來自美國和中國南極人員的援助是無價的」，「南極洲確實讓各國團結在一起，為我們的行動提供相互支持。」

澳洲科考站升起五星旗。(取材自AAD)
澳洲科考站升起五星旗。(取材自AAD)

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