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中禁澳煤 澳主持人酸：致10億人嚴寒中憤怒掙扎

中國新聞組／北京27日電
澳洲天空新聞電視台晚間節目主持人克里斯·史密斯（Chris Smith）發表嘲諷中國禁澳煤進口的言論，引起中國媒體不滿。(視頻截圖)
澳洲天空新聞電視台晚間節目主持人克里斯·史密斯（Chris Smith）發表嘲諷中國禁澳煤進口的言論，引起中國媒體不滿。(視頻截圖)

中國澳洲近來關係緊張，連帶兩國媒體也發起舌戰。澳洲天空新聞電視台晚間節目主持人克里斯·史密斯（Chris Smith）近日發表「超過十億中國人正在嚴寒中憤怒地掙扎，就是因為中國幼稚地抵制澳貨」等言論，引起中國媒體的不滿與批評，中國網友也群起嘲諷該主持人「低級錯誤，笑死人」。

觀察者網報導，對於中國封鎖澳煤炭進口消息，史密斯說，中國先是停止進口澳洲產品，然後加徵超高關稅，他們以此為樂，但這件事恰恰「咬到了他們的痛處。」他解釋道：「當70艘滿載價值10億美元的高質量煤炭的澳洲貨船，無法在中國靠岸卸貨時，猜猜怎麼著？中國鬧電荒了！」

史密斯還說：「中國的一些地區這周氣溫都降到零下40度了，就是那些拉閘限電的地方。」

史密斯進一步稱：「中國人再也買不到澳洲的商品了，我們的產品幾十年來深受中國人喜愛。也許這波反向操作能讓中國尊重我們澳洲，並重啟政府間的溝通渠道。 」

對於上述言論，觀察者網在報導中稱，進入12月份後，中國湖南、江西、浙江等地的確出台了限電通知。但國家發改委有對此解釋說是因為中國近期復工復產速度加快、南方沒有暖氣供應而導致空調電耗激增，再加上還要節能減排，所以才會採取限電措施。況且限電的省份和城市大都在南方，根本不存在史密斯所謂的「零下40度」地區。

報導指出，史密斯說的「中國政府減少澳洲煤炭進口，導致中國鬧電荒」的言論更是荒謬。

報導稱，中國煤炭從澳洲進口占比非常小。而且中國進口澳洲的煤炭，以用於冶煉金屬的焦煤為主，並不是發電廠使用的動力煤。同時，中國是世界上電力生產最多的國家。不僅如此，中國的發電量還在快速增長中。中國的電量很充足，不存在所謂的「電荒」。

報導反譏，澳洲的進口煤炭之於中國，並沒有澳媒所想像的那麼重要；但失去中國市場，卻是對澳洲煤炭業沉重的打擊。出口數據顯示，在澳洲去年約500億美元的煤炭出口中，中國占21%，是澳洲煤炭出口的第二大市場。煤炭對澳洲的經濟至關重要。

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