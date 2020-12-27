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商務部長換人 習舊屬王文濤接掌

記者呂佳蓉／綜合報導
王文濤接任商務部長。（本報系資料庫）
王文濤接任商務部長。（本報系資料庫）

中國全國人大常委會昨日經表決，決定任命陳小江為國家民族事務委員會主任，唐仁健為農業農村部部長，王文濤為商務部部長。這波人事案當中，以王文濤任商務部長最受矚目，因他是中共總書記習近平主政上海時的舊屬。

這三人調任的消息，12月初已陸續揭露。據陸媒綜合報導，本月初，商務部官網公告由黑龍江省省長王文濤接任商務部黨組書記，鍾山不再擔任商務部黨組書記，這已預告王文濤將接任商務部長。

王文濤今年56歲，曾在學校工作十餘年，後轉入政府部門，曾在雲南、上海、江西、山東、黑龍江等省市任職。

2007年6月，王文濤回到由時任上海市委書記習近平主政的上海，先後任黃浦區長、區委書記。2011年調往江西；2015年，調任濟南市委書記；2018年調任黑龍江省長。

新任農業農村部部長唐仁健在12月初出任農業農村部黨組書記，唐仁健現年58歲，在農業系統歷練完整，後轉往中央財經領導小組任職。國務院副總理劉鶴在2013年出任中央財經領導小組辦公室主任後，唐仁健兩度擔任他的副手。

而陳小江是66年來首位擔任國家民族事務委員會主任的漢族人士，曾有分析指出，由漢人接掌國家民委，頗不尋常，或預示中國民族政策將出現重大調整，例如會更加強調國家認同。

商務部 中國 習近平

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