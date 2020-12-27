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毛澤東127歲冥誕！數萬人湧韶山祭悼

中國新聞組／北京27日電
蘇聯著名新聞電影攝影師羅曼．卡爾曼日前出版中文版著作，其中這張由他拍下的毛澤東特寫照片，是首度在中國國內發布。（取材自新京報）
蘇聯著名新聞電影攝影師羅曼．卡爾曼日前出版中文版著作，其中這張由他拍下的毛澤東特寫照片，是首度在中國國內發布。（取材自新京報）

26日是中共已故領導人毛澤東誕辰127周年，儘管非「逢五逢十」，多地仍罕見舉辦紀念活動，大批民眾赴毛主席紀念堂、毛澤東家鄉湖南韶山獻花，毛澤東的女兒李敏、李訥、孫子毛新宇等人也前往紀念堂悼念。值此中國百年變局、抗疫成功及航天超級年等，這股顯得高調的「毛澤東熱」背後所展現的「強國」氛圍預計將持續至2021年。 

中新網報導，25日晚上即有大批民眾湧入湖南韶山的毛澤東廣場，在「東方紅」的音樂聲中，瞻仰毛澤東銅像和獻花，有民眾激動落淚。現場有數萬人聚集並揮舞五星旗，冒著寒風在深夜裡倒數，等待毛澤東誕辰日的到來。韶山並舉行紀念性長跑比賽，當地民眾26日清晨也邀請到韶山的民眾在當地酒店、民宿同吃熱騰騰的福壽麵，已成為行之多年紀念毛澤東的活動之一。

今年因為舉行了載人飛船「神舟十號」返回艙落戶韶山儀式，使得紀念活動更加熱鬧。有報導說，「神舟十號」帶來了很多人潮，據稱廣西就有千人包專車到場。

另在北京天安門的毛主席紀念堂前，也是大批民眾清晨就排隊等待入館瞻仰。毛澤東的女兒李敏、李訥、孫子毛新宇以及機要秘書張玉鳳等人也先後前往紀念堂。中紅網報導，80多歲的李敏在女兒孔東梅、女婿陳東升的陪伴下步入大廳，向父親鞠躬。毛澤東和江青的女兒李訥也坐著輪椅，在兒子王效芝的攙扶下到場。

毛澤東的孫子毛新宇和妻子劉濱、兩個孩子毛東東、毛甜懿在毛澤東塑像前合影留念。毛澤東兒媳劉思齊和她的女兒楊東梅、兒子楊鈞也前往悼念。

此外，中國各地也有紀念毛澤東的活動，例如上海的毛澤東舊居陳列館昨天開館，山東棗莊市舉行紀念毛誕紅色文化主題活動等。

人民日報昨天刊文稱，毛澤東領導中國人民徹底改變自己命運和國家面貌，自己卻有六位親人為革命犧牲。71年後中國已闊步走在中華民族偉大復興的歷史征程上。多家官媒也在微博轉發這段文字。環球時報總編輯胡錫進發文稱，毛澤東在晚年也犯了一些錯誤，但「不迴避一個偉人弱點的景仰和緬懷才是我們的文化需要強化的一面」。

中國社群網站也將毛澤東127周年紀念活動置頂，有網民寫詩紀念：「往年聖誕鬧哄哄，今朝舉國念毛公。聖樹怎比北斗艷，洋節難遮太陽紅。百姓不忘領袖功，宏恩浩蕩刻心中。常念祖宗不忘本，鮮花只獻毛澤東！」認為此時中國面對百年政經變局，並在抗疫及航天任務上有所成果，明年又是中共建黨100周年並落實十四五計畫，毛澤東熱象徵中國將突破瓶頸，迎向新局。

大批民眾前往湖南韶山紀念毛澤東。（取材自天下韶山網）
大批民眾前往湖南韶山紀念毛澤東。（取材自天下韶山網）

中國 中共 社群網站

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