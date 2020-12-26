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「活動都堂堂正正！」中共神祕統戰部 罕見駁美制裁

記者呂佳蓉／綜合報導
美國國務卿龐培歐對中共統戰部官員祭出赴美簽證限制措施。（美聯社）
美國國務卿龐培歐對中共統戰部官員祭出赴美簽證限制措施。（美聯社）

美國國務卿龐培歐日前宣布，反制中共大外宣，並對中共統戰部官員祭出赴美簽證限制措施，終止五項美中交流計畫。一貫神秘的中共統戰部25日罕見地發表聲明，批評美方政客對於統戰的汙衊詆毀，並且稱統戰部活動「都是在陽光下堂堂正正展開」，致力於中華民族復興的目標，都不會改變。

龐培歐日前指出，將依據「移民與國籍法」，涉入惡意影響力行動的中國官員與統戰人士實施簽證限制措施，禁止入境。除了間諜行動、惡意破壞、干涉美國政治事務者外，其中明確指出「積極參與中共中央統戰部活動者」。

被外界賦予神秘色彩的中共中央統戰部，平時不常對外發布新聞，25日則在事隔約廿天後以統戰部新聞發言人名義發表聲明，受到外界注意。

中共中央統戰部聲明批評稱，一個時期以來，美國「某些政客熱衷炮製和炒作」各種反中議題，對中共領導的統一戰線和統戰工作多次進行汙衊詆毀，言論「充斥著謊言、冷戰思維和意識形態偏見，純屬顛倒黑白、捏造事實」，嚴重干擾海外中國人、留學生群體及有關機構正常的工作、學習和活動，破壞中美之間的正常交往和合作。

聲明稱，中共中央統戰部重視發揮海外僑胞和留學生「融通中外的橋梁紐帶作用」，旨在促進中國與世界各國開展正常民間人文交流、發展友好關係，增進相互理解和友誼，「從不干涉別國內政，從不輸出意識形態或社會制度」。

這項聲明又說，中央統戰部的活動「都是在陽光下堂堂正正開展的」。無論「龐培歐等反華政客」拋出多少所謂「陰謀論、滲透論等荒謬論調」，中共「團結一切可以團結的力量，致力於中華民族偉大復興」的目標，都不會改變。

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